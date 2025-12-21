「快快文化」不能等待？ 南韓作家旅台震驚：時間過好慢

南韓人的生活步調快，在首都圈更加明顯。圖為首爾的星空圖書館。路透社資料照



據南韓媒體週六（12/20）報導，南韓作家朴範俊投書，談到旅居台灣的文化衝擊，其中一點就是南韓的「快快文化」，重視快速、方便的生活步調，他來到台灣後，發現辦護照、網購商品配送，都比南韓慢許多，直呼台灣的時間過得好慢，不過，他也強調，台灣人享有悠閒的時間，這正是生活品質的重要一環。

南韓社會的「快快」（빨리빨리）文化舉世聞名，南韓人不僅吃飯速度快、在街上走路快，就連網路都很快，許多人從幼年時期，就養成高效率的行事作風，出國時難免碰上文化衝擊。

南韓作家朴範俊（박범준，音譯）在2016年，來到台灣旅行，與現在的妻子相識，並從2024年開始定居台灣，他近日投書韓媒「pressian」，寫道他的孩子在台北出生，要幫小孩辦兩國的護照，先到駐台北韓國代表部，從申請南韓護照到寄來台灣，只花了一週時間，但到台灣外交部辦台灣護照，光是等待櫃檯叫號，就花了兩個小時，領取護照更要等兩週後。

朴範俊表示，一般南韓人認為，申請護照不應該等數個小時，審核時間更不應長達兩週，在台灣申請台灣護照，卻比南韓製作護照再寄送過來，所需時間更久，「這要是在韓國，應該會引發民怨。」

他提到，台灣不是預算不足，或是資訊化落後的國家，不久前因為稅收太多，全民普發一萬元台幣的現金，新冠疫情時為了穩定供應口罩，台灣時任政務委員唐鳳，更在3天內完成口罩的配售系統App。

朴範俊說道，除了公家機關，台灣的商品配送速度，也比南韓慢很多，在南韓網購，隔天到貨是基本，如果是急件，當天就會到貨，但台灣常要等上3、4天，如果真的有緊急需求，只能去實體商店購買，「每當遇到這種狀況，我就會想『如果是在韓國就好了』。」

他回想，有一次到台灣師範大學附近吃午餐，排隊點餐時，最前面的客人付款出問題，處理了幾分鐘都沒解決，但隊伍中其他台灣人，仍然愜意地輕鬆聊天，「如果在韓國，一定會有人抱怨，或上前詢問發生什麼事。」

不過，朴範俊強調，其實從全球來看，台灣並不是步調特別慢的國家，義大利餐廳的上菜速度、美國銀行辦帳戶的流程、日本人嚴格遵守安全規則，這些情況甚至比台灣更慢，讓他覺得時間過很慢的原因，就是「我是韓國人」。

朴範俊也反思，世界上步調最快的國家，可能就是南韓，雖然在台灣時，常會想念南韓的快速方便，但另一方面，也會羨慕台灣人能享有「不被時間追趕的餘裕」，常有人批評，台灣薪水太低，但從他作為南韓人看來，台灣人的生活水準並不差，因為擁有悠閒的時間，也是生活品質的重要一環。

