快感冒「吞2000毫克維生素C」能壓下去？ 醫曝過量食用代價

醫師指出，高劑量服用維生素C無法有效「壓下」感冒。（示意圖／Unsplash）

近日有民眾分享一種「感冒急救法」，稱只要在快感冒時一次吃下2000毫克維生素C，就能把感冒壓下來，引發網路熱議。不過，小兒科醫師傑登解釋，食用高劑量維生素C的效果常被誇大，腸胃實際吸收量有限，長期過量食用還可能增加草酸鈣腎結石的風險。

日前有網友在Threads分享「如果你有即將快感冒的症狀，想急救不要感冒的你，可以吃下2000毫克的維生素C（發泡錠也可），你那快感冒邊緣的症狀就好了，但會輕微腹瀉」。

對此，小兒科醫師傑登在臉書發文分享，維生素 C 是必要營養素，可以維持免疫力正常運作，對一般人來說日常規律適量攝取，統計上可以稍微縮短感冒病程，成人約8%，兒童約14%，但根據現有研究顯示，若是在症狀已經出現後，才一次補充高劑量，是無法有效「壓下」感冒的。

傑登表示，感冒是病毒感染，多半在3到7天內會自然痊癒，若有人覺得吃了高劑量維生素C後感冒馬上痊癒了，很可能只是本來就不是感冒，例如過敏、疲勞或天氣變化造成的不適；也可能是病程剛好快結束，或是心理上的安慰劑效果。

傑登提醒，成人每日維生素C的建議上限為2000毫克，而且腸胃吸收能力有限，當單次攝取超過1000毫克時，腸道吸收率會降到50%以下，沒被吸收的維生素C進入大腸後，容易因滲透壓過高，造成腹瀉、腹脹或胃痛，若長期過量食用，還可能增加草酸鈣腎結石的風險。

傑登提醒，想維持免疫力，重點是在日常生活，每天從新鮮蔬果中攝取約100到200毫克維生素C，就已足夠維持健康，若真的想嘗試較高劑量，應分成一天2到3次服用，減少腸胃不適；而多喝水、飲食均衡、好好休息，才是恢復感冒的真理。

