快戒甜食！研究曝這些甜味劑恐傷孩子 害青春期提前、長不高

台北市立萬芳醫院的研究指出，兒童食用含糖飲料、食物會讓青春期提早到來，對日後健康的嚴重問題息息相關。示意圖／Photoac

甜點帶給孩子的壞處可能不只有蛀牙、肥胖！腎臟科醫師江守山在粉專貼文，分享台北市立萬芳醫院的研究指出，兒童食用含糖飲料、食物會讓青春期提早到來，對日後健康的嚴重問題息息相關，讓孩子可能有心理困擾、成年身高偏矮，以及更高的代謝和生殖系統疾病風險。

江守山分享研究表示，阿斯巴甜、三氯蔗糖和甘草酸等甜味劑會導致荷爾蒙變化和腸道菌叢失衡，導致孩子青春期提前到來，甚至與日後嚴重的健康問題有關，這包括情緒壓力和代謝失調。他指出，其中一種類型「中樞性性早熟」越來越常見，對兒童造成心理影響、成年身高偏矮，以及提高未來罹患代謝性與生殖系統疾病的風險。

廣告 廣告

根據研究顯示，每種甜味劑對兒童青春期的影響各不相同，如乙醯磺胺酸鉀（AceK）會活化腦細胞中的甜味通路，並增加與壓力相關的分子，從而觸發青春期激素的釋放；甘草酸是無糖甘草中的常見成分，它會改變腸道微生物群，並干擾觸發青春期的基因。

該研究自2018年起一直在追蹤台灣青春期縱貫研究（TPLS）的結果，分析了1407名青少年數據，這當中有481人被診斷為中樞性性早熟，並發現三氯蔗糖會增加男孩中樞性性早熟的風險；甘草酸、三氯蔗糖和添加糖似乎對女孩的影響更大，為了避免這些深遠的負面影響，建議最好別讓孩子與兒童吃下太多的含糖飲食。



回到原文

更多鏡報報導

牛排店找「長髮飄逸女」付錢！本尊「高EQ道歉文」逆轉風向…2.4萬人讚爆

目睹媽媽進汽旅「以為被詐騙」！兒子報警破門「當場抓姦外遇」炸碎50年婚姻

換妻真人秀男星遭爆「硬上家裡2隻狗」！警追查驚見「雲端藏未成年私密片」