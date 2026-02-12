快戒菸！陽台抽菸根本沒用！醫揭「二手菸超黏毒性」95%童手染尼古丁
許多家長為避免菸味影響家人，選擇到陽台抽菸，認為菸味散去就能保護孩子。然而，兒童腸胃科醫師洪華希提出警告，這種做法對預防三手菸完全無效。
三手菸是指菸草煙霧或電子煙氣溶膠殘留在環境中，黏附於物品後再次釋放的有毒物質。其成分包含尼古丁、鉛、鎘、砷等重金屬，以及甲醛等揮發性有機化合物，當中致癌物質超過20種。這些殘留物會附著於牆壁、地毯、家具及衣物表面，甚至嵌入物品深部，持續釋放有害物質長達數月至數年。
美國辛辛那提兒童醫院2022年發表的研究揭露驚人事實：即使在非吸菸家庭，也有近95%的兒童能在手上檢測到尼古丁殘留。吸菸家庭的兒童，手部尼古丁殘留量更高出約7倍。研究顯示，兒童手部尼古丁殘留量越高，體內濃度也越高。
兒童受三手菸危害比成人更嚴重。醫師解釋，兒童皮膚較薄，毒素容易經由皮膚入侵。加上孩子經常東摸西摸後將手放入口中，更容易將毒素吃下肚。三手菸可能造成DNA損傷、呼吸道問題、增加癌症風險，還可能導致代謝異常、肝臟脂肪變性、肺部纖維化及神經行為異常。
洪華希形容，三手菸如同持續製毒的化學工廠。殘留的尼古丁會與空氣中的亞硝酸產生反應，持續生成極具基因毒性的菸草特異性亞硝胺，這是三手菸中強力的致癌成分。
關於清潔方式，醫師直言沒有任何方法能完全清除有害物質。結合乾擦、濕擦、吸塵等方式雖可暫時降低表面尼古丁濃度約40至60%，但無法永久移除，污染物會在數月內回升。使用醋清潔僅能去除異味，對尼古丁、重金屬無效。若物品污染嚴重，醫學期刊建議直接更換。
針對在陽台吸菸的迷思，醫師強調這只能避免孩子直接接觸二手菸，對預防三手菸完全無效。吸菸者本身就是載體，在陽台吸菸後，身上的衣物、頭髮、手部都會附著三手菸，將有毒物質帶進屋內，開啟家中長達數年的有害循環。醫師呼籲，為了孩子健康，不在家中任何地方及車內吸菸，才是最佳選擇。
更多品觀點報導
驚！每天一杯含糖汽水讓你老4.6歲 傷害等同天天抽菸
幼童被迫吸毒煙3個月！驗出海洛因+安非他命變遲緩 惡劣繼父遭起訴
其他人也在看
今年首例！8月嬰越南探親返台發麻疹 多達400人遭列管追蹤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年首例境外移入麻疹！疾管署今（12）日公布，北部一名8個月大本國籍男嬰，還沒有達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種年齡，去年與家人至越南探親，今年1月底返台，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀多次就醫，2月6日因出疹再次至醫院急診並收治住院，經通報採檢後確診為麻疹。目前已掌握接觸者400人，預計監測至2月2...
過年「抽一口」害全家吸毒氣！每3人就有1人暴露二手菸
馬年到來，國民健康署呼籲民眾「馬上拒菸」。過年應酬切勿因面子吸菸，讓家人暴露於二手菸中。調查顯示，每3人就有1人面臨家庭二手菸風險，恐增加中風、肺癌等疾病。
郭子乾街頭「蹭飯」頻遭拒！林柏宏曾市場擺攤成長背景曝
郭子乾、林予晞與林柏宏錄製《誰來晚餐》2026春節新春特輯「明星來敲門」，顛覆過往由受訪家庭「開箱」神祕嘉賓的慣例，改由明星親自上街尋找願意帶他們回家共進團圓飯的家庭。節目中三人分別走進市場、美術館與大稻埕商圈，看見了夾層小套房裡的溫暖愛意、年輕夫妻的美好生活，以及青草茶老店的成長故事。
中職》擺脫傷後急躁！蘇智傑春訓找回「慢」節奏：身體健康，成績自然會好
統一7-ELEVEn獅持續春訓備戰新球季，全隊從2月2日至14日期間，分兩組在台南球場與花蓮球場訓練
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
周杰倫直指「方文山變了」！ 合作27年突嘆：已經不是我認識的他
天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證
北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......