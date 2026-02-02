快戴口罩！境外空污今傍晚移入「全台亮橘燈」 南部恐持續至週五

台北市 / 武廷融 綜合報導

環境部今(2)日表示，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶昨(1)日出現明顯霾害，研判今(2)日傍晚隨大陸冷氣團南下，影響我國空氣品質。環境部提醒，中部以北預計於明(3)日午後境外污染趨緩，南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至本週五，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，中國上海至山東一帶昨日PM2.5小時濃度約70~180微克/立方公尺，污染物持續累積。隨大陸冷氣團今日南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30~50微克/立方公尺，本次移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

廣告 廣告

境外污染物隨東北風往南移動，預計明日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至週五，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

原始連結







更多華視新聞報導

今起4天須留意！中國霾害污染物襲台 空氣品質亮橘燈

中國霾害污染物來襲！ 中部「海線」週末「橘色」等級

冷空氣接力南下 中國東北下起今年第一場大雪

