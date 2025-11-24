快戴口罩！東北季風挾境外汙染物來襲 全台多地空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（25）天受東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署預報，今天北部、宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及台東，高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區，低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，早出晚歸請適時增添衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

風浪方面，由於東北風增強，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、各離島局部地區有平均風6級、陣風8級以上強風；晚上起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東因風速較強，易引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

