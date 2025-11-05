快戴口罩！桃園南門市場攤販遭火舌吞噬 濃煙飄散「這些區域」

政治中心／綜合報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國點名為"台獨分子"，立案偵查、追究刑責，今天（4日）他在立法院質詢，強調中國目前有"三戰"，對此行政院長卓榮泰隔空怒嗆中國"談的是空話"，不過中國試圖對台伸出長臂管轄，動作頻頻，日前有名國軍，因上網找民間借貸，竟遭中共神秘組織吸收，以洩密換報酬，因此遭檢方起訴，求刑6年！前台北憲兵隊一名23歲許姓中士因上網找民間借貸遭中共臥龍會吸收 進而洩密換取30萬元報酬（圖／民視新聞）"零日攻擊"片段：「中共的一架運巴偵察機，是在今天早上10點越過南海。」台灣電視劇零日攻擊，探討台海若發生戰爭，可能面臨問題，沒想到現在，似乎也成了中國情蒐方向，台灣一名23歲許姓中士，因為急需用錢，上網找民間借貸，沒想到竟遭中共情治單位"臥龍會"吸收，不僅要他拍片反台獨、繳交兵籍資料、甚至還要零日攻擊觀後感，以此獲得30萬報酬，許男因為捲入詐欺案，台北憲兵隊追查，全案意外曝光。立委（民）王定宇：「發展共諜的方式跟路徑，常常是跟財務狀況有關係，擔任共諜的人，未必真的能夠交出什麼機敏資料，但是不能小看這些，被中國以小辮子掌握的軍方人員，他成為一個埋在軍中的地雷。」民進黨立委沈伯洋日前遭中共列為＂台獨分子＂立案偵查 他在立院質詢時公開表示對個人沒損害反而是＂榮譽標記＂（圖／資料畫面）中國試圖對台長臂管轄，其實鎖定的不只國軍，還包括政治人物。行政院長卓榮泰vs.立委（民）沈伯洋：「他對於我個人的懲戒，之後應該可能就通緝，或我在想，可能應該就要缺席審判，我們現在面對中國，最主要就三戰嘛，輿論戰心戰還有法律戰。」民進黨立委沈伯洋，質詢簡報，特別標註"涉己事件"，因為遭中國列入台獨分子，立案偵查，讓他擔憂未來一般軍公教人員，是否也將面臨中國心理戰。行政院長卓榮泰vs.立委（民）沈伯洋：「中國對我們並沒有任何的司法管轄權，所以他談的是空話，是不是委員有考慮到，我們向國際的人權組織或政治組織，向他說明，現在當今社會存在著一個國家，竟然要對他的鄰近國家伸展長臂管轄。」陸委會主委邱垂正vs.立委（民）沈伯洋：「我們的國人赴陸，失聯的、被滯留盤查的，而且被陸方因為法律被關押的，這些人數逐步增加，去年才55人，今年就178人，比去年還多3倍。」行政院長卓榮泰（右二）怒嗆中國＂談空話＂ 強調中共對台並無司法管轄權（圖／資料畫面）面對中國對台手段，卓揆霸氣怒嗆"談空話"，陸委會呼籲國人，團結一致，共同譴責中共跨境鎮壓。原文出處：憲兵為錢遭中共「臥龍會」吸收洩密 北檢依違反國安法求刑6年 更多民視新聞報導50人「做這舉動」台灣戶籍被註銷！有3熟面孔下場慘50人台灣戶籍被撤！李東憲、張立齊竟有私交鄭麗文當主席3天！陳揮文開炮：廢話太多100%做不好

民視影音 ・ 23 小時前