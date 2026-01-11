快戴口罩！桃園6測站空氣品質不佳 東北風挾帶境外污染

受環境風場及境外傳輸影響，污染物持續累積。圖：環保局提供

桃園市空氣品質今（11）日受環境風場及境外傳輸影響，污染物持續累積，自下午1時起，包括桃園、龍潭、平鎮、大園、中壢及觀音測站之空氣品質指標（AQI）均已大於100。環保局表示，指標污染物主要為懸浮微粒，惡化主因為東北風挾帶境外污染物移入，導致桃園地區空品不佳。

指標污染物主要為懸浮微粒，惡化主因為東北風挾帶境外污染物移入，導致桃園地區空品不佳。圖：環保局提供

針對空氣品質惡化情況，環保局已立即依據「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」執行應變通報。目前已通報各測站周圍前30大營建工程加強灑水清洗，並巡查周邊施工工地；同時要求前40%固定污染源排放量單位執行應變計畫，並嚴密監控固定污染源CEMS連線是否正常。

廣告 廣告

桃園、龍潭、平鎮、大園、中壢及觀音測站之空氣品質指標（AQI）均已大於100。圖：環保局提供

為守護市民健康，環保局同步通知教育局、社會局、衛生局及婦幼發展局等單位，請學校、社福、醫療機構及托嬰中心加強宣導，針對敏弱族群落實自身防護。環保局提醒，孩童、老年人或患有呼吸道疾病者應儘量減少戶外體力消耗活動，民眾若感眼痛、咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外停留，並於外出時確實佩戴口罩。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

2026角板山行館梅花季，邀您漫步行館賞梅去!

桃消中路分隊結合捐血活動 防災知識扎根社區