快打到家門口了！俄羅斯動用榛果樹飛彈轟烏克蘭 恐怖之處在哪裡？

編譯莊佳芳／綜合報導

俄羅斯證實向烏克蘭發射極音速中程彈道飛彈「榛果樹飛彈」，並擊中距離北約成員國波蘭邊境僅約70公里的西部城市，俄方宣稱行動是報復烏克蘭先前對俄境內的無人機襲擊，但相關說法遭烏克蘭與美國否認。

分析指出，這是俄羅斯少數幾次實戰使用榛果樹飛彈，其攻擊地點逼近北約邊界，被認為對歐洲大陸的安全構成極大的威脅。至於目前停滯的停火談判，專家分析俄方希望談判持續進行，替俄軍的入侵打掩護。

俄軍發射榛果樹飛彈襲擊

半島電視台報導，俄羅斯證實向烏克蘭發射「榛果樹飛彈」，並擊中了西部城市利沃夫（Lviv），該城市距離烏克蘭首都基輔約550公里，距離波蘭邊境更是只有70公里。除此之外，俄軍還針對基輔周邊地區的能源基礎設施及無人機製造基地進行大規模打擊。

據烏克蘭官方說法，此次事件造成俄羅斯聲明表示，基輔有4人死亡，至少22人受傷。俄羅斯聲明稱此行動是為了報復烏克蘭無人機於2025年12月襲擊俄羅斯總統普丁位於大諾夫哥羅德的住所，但烏克蘭與美國都否認烏方有襲擊。

榛果樹飛彈是一種極音速中程飛彈，因為速度極快而難以追蹤及攔截。（圖／翻攝自X平台 @vladimirputiniu）

什麼是「榛果樹飛彈」？

榛果樹飛彈是一種極音速中程彈道飛彈，其名稱「Орешник」在俄語中的意思就是「榛果樹」，而該飛彈的彈頭在落地後會發出一道一道的光束，看起來就像一顆榛果樹，因而得名。在此次行動之前，俄羅斯只在2024年11月時發射過一次，當時俄方宣稱擊中了烏克蘭的軍工廠。

榛果樹飛彈的射程可達1000至1600公里，飛行速度據稱可以超過音速的10倍以上，還可搭載核彈頭。俄羅斯總統普丁宣稱，此飛彈因速度極快，因此難以被追蹤及攔截，因此即使只裝載普通彈頭，破壞力也堪比核武。

為什麼這次的襲擊事件很重要？

半島電視台分析，這次攻擊之所以意義重大，是因為其地理位置，上次榛果樹飛彈襲擊事件的地點是位於烏克蘭中東部的聶伯城，該城距離周邊國家的邊境還有段距離，但這次飛彈擊中的地點位於北約成員國波蘭附近。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，在歐盟和北約成員國邊界使用這種武器，是對歐洲安全的嚴重威脅，要求俄羅斯對此提出回應。英國政府發言人也表示，英國、法國、德國的領導人們在9日的通話中，都對俄羅斯的行徑表達強烈的譴責。

專家分析，俄羅斯希望延續停火談判，並以此做為持續入侵的掩護。（圖／翻攝自克林姆林宮官網）

俄羅斯的目標是繼續談判

這次的攻擊正值俄烏戰爭的停火談判陷入僵局之際，下個月這場戰爭就將邁入第五年，目前對於停火，雙方在領土等核心問題上仍存在巨大分歧，這次的事件可能將之前好不容易達成的共識破壞殆盡。

聖地牙哥州立大學政治學教授阿列克謝耶夫（Mikhail Alexseev）向半島電視台表示，俄羅斯的目標不是結束或是破壞和平談判，而是讓談判繼續下去，以此掩護俄羅斯繼續入侵的事實，他表示，若普丁願意，五分鐘就能結束戰爭，只需要同意川普在年初提出的無條件停火提議。

