《快打旋風》新真人電影曝光掀討論！ 網推最強春麗是「他」

知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將在2026年推出全新真人電影，最近釋出前導預告，引發熱烈討論。但也有不少網友覺得先前香港電影版的選角無人能超過，意外引發一股港片懷舊熱潮。

新版春麗由加拿大華裔女星Callina Liang飾演。圖／翻攝自《快打旋風》＠IG

新真人版《快打旋風》預告片釋出，許多台灣網友最關注的就是春麗的飾演者是誰，這次新版春麗是由加拿大華裔女星Callina Liang飾演，讓不少人無法接受，甚至認為預告片充滿「B級片」的感覺。

不少網友也在留言中表示，這些選角比不過以前港片《城市獵人》、《超級學校霸王》中登場的版本，「總感覺會比真人快打還糟」、「超級學校霸王至少在當時還是賀歲片等級，這個選角公布真的不知道在做什麼」、「沒有波動拳跟半月刀不要來跟我說是快打旋風」、「但我覺得叫成龍來演春麗還比較好笑」、「沒有春麗她媽我可是不看的」（《超級學校霸王》自創角色）。

有不少網友認為成龍飾演的春麗比較好。圖／翻攝自《城市獵人》預告

不過也有網友緩頰，認為電影還沒上映前，不能直接定案，「感覺目前最大的問題就是選角不符合大多數人審美，單看妝造其實蠻還原的，片商為了呈現打鬥感找現役的格鬥家也沒有不好，會期待，但不抱太高評價」。

