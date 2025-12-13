《快打旋風》真人版選角預告曝光！春麗「雙包包頭+高開岔旗袍」全還原

經典格鬥遊戲《快打旋風》真人版電影前導預告片日前正式發布，引發全球玩家熱烈討論。影片中完美還原的角色造型成為焦點，特別是春麗標誌性的雙包包頭與高開岔旗袍，以及隆的紅色頭帶和結實肌肉，都讓粉絲驚豔不已。此電影背景設定在1993年的世界格鬥大會，預計於2026年上映。同時，另一備受期待的真人影集《降世神通》第二季也即將回歸，安與夥伴們將前往土國領域，尋求新盟友對抗烈火王。

《快打旋風》人選曝光（圖／翻攝streetfightermovie IG）

官方選擇在TGA遊戲大獎上發布《快打旋風》真人版電影的預告片，立即引起轟動。預告片中展示了諾亞森迪尼奧飾演的KEN以及安德魯光司飾演的隆等角色，造型極為貼近遊戲原作。每位角色的登場方式仿如玩家在遊戲中選擇對戰人物。除了春麗的雙包包頭和高開岔旗袍外，隆的結實肌肉和額頭上的紅色布條也完美重現，這些細節讓玩家感到熱血沸騰。

《降世神通：最後的氣宗》第2季前導預告曝光。（圖／NETFLIX提供）

與此同時，另一部備受矚目的真人影集《降世神通》第二季也宣布回歸。故事將繼續跟隨能夠掌握四大元素的安和他的朋友們，這次他們將踏上前往土國領域的旅程，邀請當地勢力加入對抗強大烈火王的陣營。第二季將引入更多新角色，為故事增添新的活力和深度。

