快打烊只能外帶！婦突抓狂亂罵還唱衰 店長：保留追訴權

台南安平一間蔬食料理店，在店家要打烊之際，婦人上門詢問可否用餐，得知只能外帶後，卻突然態度大轉變，指著店員大罵，嗆聲說店家會倒店，把店長惹毛已經擷取畫面，將保留法律追訴權。

店家要打烊之際，婦人上門詢問可否用餐，得知只能外帶後，卻突然指著店員大罵（圖／TVBS）

在台南安平的一間蔬食料理店，3日晚間7點49分發生了令人困擾的插曲。一名戴帽子的婦人在店家即將打烊前（只剩10分鐘）走進店內，當店員告知因為營業時間到8點，此時只能提供外帶服務時，婦人態度突然轉變。

這名婦人不是第一次鬧事，附近店家也曾遇過她，她有點東西，最後她就說我不要了（圖／TVBS）

這名婦人看完菜單後開始無理取鬧，指著店員鼻子大罵，甚至要求店家「吐錢」，雖然她根本沒有在店內消費過。婦人的行為包括辱罵店員並詛咒店家「關門大吉」，讓店員被迫威脅要報警處理。

廣告 廣告

當事店長表示，經營餐飲業已經相當辛苦，被人惡意詛咙關門大吉讓他感到非常生氣。他強調店家一直很努力經營，婦人不應該用這種方式對待他們。店長當下已經擷取影片畫面，並與公司法務聯絡，將保留法律追訴權。

更令人驚訝的是，這名婦人似乎並非首次在當地鬧事。附近店家透露，他們也曾遇到這名婦人來店裡點餐，但突然表示不要了，隨後就開始發飆。一位店家表示已經遇到她兩次，建議其他商家「能閃就閃」，盡量避免與她有生意往來。

雖然餐飲業者通常不願得罪顧客，但面對惡意找麻煩的人，店家也不能一味縱容。目前這間蔬食料理店已保留所有監視器畫面，以防被胡亂誣賴，並表示將保留法律追訴權。

更多 TVBS 報導

行李箱獨自搭捷運！婦人緊張推進車廂 「只顧行李忘自己」跑了兩站

凌晨爆炸聲嚇醒鄰居！ 高雄保養廠「陷火海」二樓驚見女屍

獨／母為女大鬧舞室！ 不聽勸竟出拳、腳踢襲警

正濱漁港吊桿砸店！ 彩繪屋賞景第一排毀

