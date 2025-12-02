快打疫苗！全球流感活動度上升 本土增24例重症、9例死亡

全球流感活動度上升，本土增24例重症、9例死亡。（本刊資料照）

疾管署今（2）日表示，流感近7日增24例流感併發重症病例，還有9例死亡，本流感季累計349例重症病例及53例死亡。

本土流感再增24例重症、9例死亡

疾管署說，依據疾管署監測資料顯示，第48週（11月23日至11月29日）類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

疾管署指出，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025至2026）流感季累計349例重症病例(107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型)及53例死亡(19例H1N1、33例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，93%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升！

疾管署表示，全球流感活動度上升， 主要流行型別為A（H3N2），鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南／東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

廣告 廣告

新冠疫情情部分，疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第48週新冠門急診就診計1,225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。

疾管說，今年10月起累計39例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占59%）及具慢性病史者（占79%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區署呈上升，南非疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險，莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

更多鏡週刊報導

宣揚武統遭廢止依親居留 中配錢麗喊「被迫害」：請給中國共產黨在台執政的機會

通訊系統異常「約2,000人受影響」 高鐵：延遲60分鐘可全額退費

惡劣！台北商辦驚見偷拍惡狼 手機竟藏大量「如廁、隱私部位」不雅照