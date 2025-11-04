快打疫苗！流感疫情本週脫離流行期？ 疾管署示警「12月恐再迎高峰」：公費疫苗剩不到200萬劑

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

今年公費流感疫苗接種率創下新高，但疾管署副署長曾淑慧提醒，目前疫苗庫存僅剩不到200萬劑。她指出，雖然本週流感疫情可望脫離流行期，但隨著氣溫持續下降，預估12月下旬可能出現新一波高峰，屆時流感重症與住院個案數恐將較秋季明顯增加，呼籲高風險族群儘快完成接種。

曾淑慧表示，上週（10/26～11/1）全台流感門、急診就診人次約10.6萬，較前一週（10/19～10/25）下降6%，急診就診比例為10.4%，已低於流行閾值，顯示疫情即將脫離流行期。至於新冠疫情，上週健保門急診就診人次為1,398人，較前週略增2%，顯示國內疫情仍在低點徘徊，但國際疫情持續上升，提醒民眾仍須保持警覺。

根據疾管署統計，截至11月3日，公費流感疫苗累計接種約477.8萬人次，新冠疫苗則達106.1萬人次，兩者皆較去年同期增加約1.2倍。曾淑慧指出，今年流感疫苗接種率為歷年同期最高，但現存公費疫苗數量不到200萬劑，若氣溫持續下降，疫情中心的數理模型顯示12月下旬可能迎來新一波高峰，重症與住院人次都將上升，提醒民眾盡早接種。

針對新冠疫情，曾淑慧也指出，秋冬是呼吸道疾病活躍期，新冠疫情仍有升溫風險，鼓勵高風險族群盡快施打疫苗，以降低重症或死亡風險。她並宣布，除了10月1日開放的莫德納mRNA疫苗外，疾管署將自11月12日起再提供約22.5萬劑Novavax蛋白質次單元疫苗供民眾選擇。

這意味著，自下週三（12日）起，兩款新冠疫苗將同步開放接種，皆經食藥署核可，安全性與有效性相當。年滿12歲以上且符合公費接種資格者，可任選其一施打；年滿6個月至11歲者，則須依核准適應症接種莫德納LP.8.1疫苗。

疾管署表示，全台共有4,400多家合約醫療院所提供接種服務，全聯、大全聯與家樂福部分門市也設置臨時接種站。民眾可透過各地衛生局網站、疾管署「流感防治一網通」（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家App或撥打1922防疫專線查詢接種地點，並建議先電話預約，避免久候。

疾管署最後呼籲，近期氣溫變化劇烈，民眾務必落實手部衛生與咳嗽禮儀，若出現發燒、咳嗽等疑似症狀應配戴口罩並在家休息。如有呼吸急促、咳血、胸痛、意識不清或低血壓等警訊，應立即就醫，把握治療時機。

