快打開！Google首頁有驚喜 打開竟可玩紅白機經典遊戲 別被鬼抓到

這兩天打開Google首頁，會發現換成了經典遊戲「小精靈」的樣式。

Google首頁經常會推出許多趣味活動，過往聖誕節就曾推出聖誕老人追蹤器，近日因為萬聖節即將到來，在首頁放上了紅白機經典遊戲「小精靈」（PAC-MAN），更讓人驚喜的是，點開竟然真的能玩，讓人回味童年時代。

明天就是萬聖節，在台灣雖然幾乎沒有相關活動，但在美國相當流行，又因美國的影響力，逐漸風靡全球，如今歐美與日本每到10月31日，就可以看見打扮成各種妖魔鬼怪的人們，挨家挨戶索取糖果，氛圍也從原先較為莊嚴肅穆，改為輕鬆活潑的風格，「不給糖就搗蛋」的名言也出自於此。

只要點擊一下，就能開始回味這款經典遊戲，一共有八個關卡，玩家需要操控吃豆人一邊躲鬼，一邊吃光關卡內的豆子。每隻鬼怪個性也不同，有的會直衝而來，有的則會伏擊。

Google為了慶祝萬聖節，在首頁放上小精靈（大陸譯：吃豆子），這次推出的特別版，一共有8個關卡，每個關卡都有4隻鬼，遊玩方式與當年沒有不同，需要透過鍵盤方向鍵操作上下左右，一邊躲鬼，一邊吃光關卡內所有豆子，每個關卡會有4個能量球，吃下去後將有一段無敵時間，可以反過來吃鬼，但鬼被吃掉後就會被傳送到出生點，並立刻放出來，且越往後的關卡，無敵時間越來越短，因此使用時機相當重要。不同的是，這次特別版，能量球改為眼球的樣式，其中4個關卡則是特別設計的鬼屋迷宮。

小精靈為日本遊戲公司「南夢宮」所設計，於1980年5月在日本發行，很快就被美國注意到，並取得代理，於同年10月在美國發行，其吃豆人的形象，來源於製作者岩谷徹看到缺了一角的餅乾而得到的靈感。過往可在任天堂紅白機與Game Boy等平台上遊玩，被認為是1980年的代表遊戲，也是公認歷史上最經典的遊戲之一。

