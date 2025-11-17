《快打6》x《特戰英豪》雙冠誕生 全國電競青年錦標賽熱血落幕

繼十五日第五屆《全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN》總決賽首日由「TPBE|Ugang」奪下《快打旋風6》冠軍後，十六日賽事同樣於高捷美麗島站光之穹頂迎來《特戰英豪》最終決戰；兩天競賽近五千人次湧入美麗島站觀賽，氣氛沸騰。歷經多回合激戰最終由「是這裡嗎」勇奪冠軍，為連續兩日的精采電競賽事寫下熱血篇章。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，高市府副市長李懷仁親臨現場頒發《特戰英豪》冠軍獎盃與獎金，恭賀選手優異表現；頒獎結束，李副市長亦前往遊戲體驗區體驗《實況足球eFootball》、《魔法氣泡eSports》、《快打旋風6》等熱門遊戲，並體驗VR沉浸式專區，親身感受電競遊戲世界的魅力與樂趣。

李懷仁表示，本屆賽事首次由青年局與運動發展局攜手擴大舉辦，不僅展現高雄深耕電競產業的決心，也象徵電子競技已正式躋身國際運動競賽項目，具備高度發展潛力；電競已形成專業分工的產業鏈，需要賽事執行、轉播技術與活動企劃等多元人才，因此今年亦與在地多所學校合作，讓學生實地參與賽事運作，了解幕前幕後流程並拓展職涯可能。他期盼未來能培養更多電競選手及專業人才，並感謝企業與協辦單位支持，共同提升高雄電競發展能量。

本屆賽事項目包括《快打旋風6》及《特戰英豪》兩大主流遊戲，總獎金分別為二十萬元及四十萬元，吸引全台逾千名電競好手、共計二百一十九隊報名參加。總決賽首日《快打旋風6》率先登場，經激烈拚戰，「TPBE|Ugang」奪冠並抱回八萬元獎金；次日《特戰英豪》接續上場，最終由「是這裡嗎」技壓群雄，贏得冠軍獎金十六萬元，亞軍由「知7粉絲後援會」獲得，抱回八萬元獎金。

賽事現場除激烈的電競對戰外，亦舉辦備受矚目的明星表演賽，邀請知名實況主湘湘、皮皮、奕蓁、世誠RB及家偉，與「六都電競」特戰英豪冠軍隊伍-黎明企鵝LIT同場較勁，掀起現場高潮；此外，會場設置以虛擬實境技術打造的「VR沉浸式互動體驗區」，結合射擊娛樂與恐龍冒險情境，讓民眾觀賽之餘感受電競遊戲帶來的迷人魅力。

青年局林楷軒局長指出，全國電競青年錦標賽已成為國內電競玩家年度盛事，更是青年進入專業賽事領域的重要舞台；高市府自二○二一年起推動「電競人才培育計畫」，結合「電競產業校園講座」、「全國性賽事實習」、「全國電競青年錦標賽」及今年特別開設的「主播賽評培訓課程」等四大面向，其中主播賽評更讓表現優異的學員有機會與專業賽評聯手播報決賽實況。透過完整的培育體系，青年得以系統化學習幕前與幕後多元職能，並於真實賽事中累積實戰經驗，深化產學連結，為投入電競產業奠定基礎。

青年局強調，本屆賽事由高市府指導，青年局與運動發展局共同主辦，高雄銀行、高雄捷運、中華民國電子競技運動協會、樹德科技大學及正修科技大學協辦，並由官方指定電競品牌ROG玩家共和國全力支持；除精彩賽事外，幕後更攜手立志中學、樹德家商、三信家商、中山工商、樹德科技大學及正修科技大學等院校合作，透過產、官、學串聯，形塑資源整合與職能培育的穩固鏈結，讓青年能在實際賽事中熟悉運作流程，強化執行、轉播與管理等專業能力，深入瞭解電競產業生態，引領高雄持續推動電競教育，打造產業創新、培育專才的核心城市。