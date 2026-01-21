快找愛人抱抱睡覺！正妹中醫師羞曝「對身體好處超多」

抱著伴侶睡覺，竟然能為身體帶來諸多好處。（示意圖／AI生成）

寒冷的冬天到來，若能抱著伴侶睡覺，是一件溫暖又幸福的事。對此，正妹中醫師黛比，就透過中醫的角度解釋「抱睡」能為身體帶來諸多好處，並鼓勵大家「抱著你愛的人睡覺，會讓你的身體變更好！」

黛比指出，在睡覺時和伴侶擁抱，會讓身體分泌催產素，俗稱「愛的荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」，不僅能降低焦慮、增加安全感，還能讓身體更快入眠，睡得也比較沉，在中醫上叫做「心神得安」。

再來，擁抱會啟動人類的副交感神經，讓身體從緊繃的狀態徹底放鬆，氣血開始流動，手腳逐漸感到暖和，不再冰冷，更能降低皮質醇的分泌（若皮質醇分泌過量，會有失眠、疲勞等問題）。

廣告 廣告

最後，黛比表示，擁抱能讓身體放鬆，不再保持僵化的狀態，這在中醫上代表，儲備能量沒被消耗掉，不僅不會感到疲倦，情緒反而更加穩定，「而且跟愛的人一起睡覺，也會讓你感到很幸福」。

黛比提醒，抱抱睡覺不只為身體帶來好處，還能帶來心靈上的幸福。（圖／IG@debbyhu14授權報導）

有趣的知識曝光後，眾人紛紛熱烈留言回應：「話我都聽進去了，但沒人可抱啊」、「增進感情的擁抱治療術，讚」、「沒對象才是最困難的地方」、「惨~~都聽進去了，但少了人」、「天氣冷冷的、抱緊處理」。但也有網友好奇問「抱枕頭也算嗎？」沒想到黛比笑著回答：「不算！」

更多中時新聞網報導

飯店出招搶攻尾牙商機

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬