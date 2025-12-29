快把握升級跳板！4生肖2026遇「太歲星」 有望翻轉劣勢

生活中心／黃依婷報導

2026年中，有四個生肖受太歲星的影響。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2026年丙午馬年將至！紫微斗數老師姚本軍指出，從紫微斗數系統來看，太歲星並非單純的兇星，而更像是一顆「啟動鍵」或「驗收點」，象徵事情被迫發生、結果無法再拖延。太歲如同一面鏡子，會放大命盤中原本存在的強弱與虛實，特別在事業發展上，影響更為明顯。2026年中，有四個生肖受太歲星的影響，將在人生與事業面臨顯著轉變。

生肖馬

2026年太歲星對於生肖馬，這一年在事業上最需要注意的是「角色與定位是否站得住腳」。命宮遇太歲，往往代表外界對你的期待、檢視與要求同步提高，你有機會會被推到更前線的位置，或被要求為過去的決策負責。如果前三年已經默默耕耘、能力到位，那麼這一年雖然忙碌，卻容易因承擔而獲得認可；但若基礎未穩，太歲就會以壓力、質疑甚至自我懷疑的形式出現。因此在事業發展上，馬者要特別留意不要急於證明自己，而是回到專業本質，讓實力說話，這樣太歲的「檢驗」反而會成為升級的踏板。

廣告 廣告

生肖鼠

2026年太歲星對於生肖鼠，重點是在「外界變數」對事業的衝擊。對宮相沖代表容易在外部環境、人際互動、洽談與外出行程、合作關係或跨領域接觸中，容易出現突發狀況或關鍵轉折。從一個角度看，這是市場與機會主動找上門的一年，但同時也伴隨更高的不確定性；同時，太歲星是在考驗鼠者的應變能力與判斷力。事業洽談上尤其要注意話說出口、條件談妥之前的細節確認，避免因一時鬆懈而留下後患。這一年適合動中求變，但不適合衝動拍板。

生肖狗

2026年太歲星對於生肖狗而言，事業與金錢的連動性會被明顯放大。太歲偏沖的關係，代表錢的流動會變快，但好壞也來得直接。這是一年「帳目算總帳」的時間點，過去幾年的經營模式是否合理，會在現金流、獲利結構上顯現結果；同時也提醒，最忌諱為了短期利益而承擔過高風險。事業發展上，狗者要特別留意合約、分潤與投資判斷，因為這一年得到的與失去的，都不會模糊，而是清楚落袋或明確流失。

生肖虎

2026年太歲星對於生肖虎，意味著事業舞台會被直接照亮。因為偏沖為生肖虎官祿位置，代表職位、責任、社會角色與成就感，太歲在此，意味著升遷、轉職、權責變動或方向調整幾乎無法避免。從正向來看，這是一年「有機會被看見、被點名」的時期，若實力與準備俱足，太歲會推你上場；但從另一個角度來說，官祿逢太歲也代表壓力與責任同步加重，一旦選擇逃避或敷衍，問題會被快速放大。因此虎者在事業發展上要注意的是，不要只看位置高低，而要衡量自己是否真正能承擔該角色，否則太歲的考題，會變成消耗而非成就。

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

元旦起氣溫溜滑梯！1月有機會「連2波寒流」時間曝光

元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾

靠8招擁3000萬身家！79歲節儉阿公「勸世撇步」曝光

傳乘客攜槍進關西機場！外交部澄清非國人 長榮稱「是紀念子彈」

