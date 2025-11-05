快抬頭看！今年最大滿月今晚現身 「6年來最大、最亮」

今年最大滿月將於11月5日現身夜空，也是六年來所見最大、最亮的滿月。台北天文館提供



有機會看到近年來最大月亮，台北天文館表示，今年最大滿月將於11月5日現身夜空，這也是六年來所見最大、最亮的滿月，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一。專家也提醒，今夜日落後約一小時是「黃金觀測期」，不妨抬起頭看看天邊的月亮。不過，北部的民眾可能沒有機會，因為北部仍是多雲有雨的天氣。

台北天文館表示，今晚19時至20時，於國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動，現場設置望遠鏡並安排解說，邀請民眾一同來欣賞這盈亮又壯觀的超級滿月。

11/5將是六年來最大、最亮月亮。台北天文館提供

天文館說明，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。這次的「望」發生在5日21時19分，離通過近地點僅約9小時，與地球距離約356,978公里，月球視直徑達0.57度，也是自2019年2月以來的最大滿月。

天文館表示，雖然最大滿月與最小滿月有如50元和10元硬幣大小的差異，但若非並列其實不易察覺；而當滿月初昇時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。「最大滿月快閃」活動若因天候因素異動，將即時公告於台北天文館網站。

據了解，2025年「超級月亮」共出現三次，分別為10月7日、11月5日及12月5日。天文專家提醒，雖然「超級月亮」並不罕見，但每次出現的距離、亮度與觀測條件皆不同，今夜將是2025年最接近地球、最值得一看的圓月。

