快抬頭！錯過今晚「超級月亮」要等年底 凌晨還有流星雨

今年首個「超級月亮」在今晚（1/3）6時3分現身夜空，用肉眼就可感受到比平時更大、更明亮的月亮，若錯過今晚，下次就得等到12月24日才能再觀測。此外，今年度首場流星雨「象限儀座流星雨」也將在明天清晨達到極大，天文迷可把握時機觀賞。

月亮是以橢圓形軌道環繞地球，月球距離地球最遠為40萬公里，最近為36萬公里，當月球離地球較近，地面上看到的月亮就會比平常更大、更明亮，而兩者距離小於36萬公里時的滿月，就稱為「超級月亮」。

另外，年度三大流星雨之一的象限儀座流星雨，預計於1月4日清晨達到極大。台北天文館表示，象限儀座流星雨輻射點將於4日凌晨0點30分從東北方升起，之後流星數量將逐漸增多，預估最多每小時天頂流星數（ZHR）約為80。不過今年極大期接近滿月，明亮月光將遮蔽部分較暗流星，實際可見數量約為每小時25顆左右。

雖然會受月光影響，但台北天文館提到，象限儀座流星雨常出現明亮火流星，仍有相當的觀賞價值。

2026.01.04清晨將有象限儀座流星雨，天文迷可把握時機觀賞。圖為2020年畫面。台北市天文館提供

