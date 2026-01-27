快捷9號2月起正式營運 再增假日8班次滿足多元需求

快捷九號二月起正式營運，再增假日八班次，滿足多元需求。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

快捷九號串聯新竹縣竹北市及新竹市生活圈，沿途停靠雙鐵及多所學校，路線將於二月一日起正式營運，除原有平日卅三班次，再增加假日往返共八班次，皆以無障礙車輛行駛，以利各使用族群於不同時段使用。

縣長楊文科強調，快捷九號試營運至今，搭乘人數成長六點五倍，增加班次可提供更完善服務，歡迎民眾多加利用搭乘。

快捷九號路線初規劃優先滿足平日尖峰時段班次，去年二月十一日開始以試營運模式先行上路，期間視營運情形及民眾需求持續調整班次，為正式營運通車培養路線運量，試營運陸續分階段調整增班及延駛，逐步擴大營運範圍，至去年底已完成第四階段增班，累計六萬八千三百廿人次搭乘。

交通處長陳盈州指出，快捷九號運量持續穩定成長，平均每班次運量約可達五十人次，整體班表配置符合實際搭乘需求。二月正式營運後，總班次達四十一班次，維持新竹縣市區公車票價進行收費（二段式收費），並可搭配使用新竹縣政府敬老愛心卡與桃竹竹苗通勤定期票，歡迎民眾多加利用搭乘。縣府也將追蹤後續營運運量變化，使路線能持續貼合旅客使用情形。