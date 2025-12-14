快採收！人行道綠帶成「開心農場」地點曝光 南市府：將公告限期移除

記者林昱孜／台南報導

台南某處人行道綠帶上，竟然種滿了各式各樣的蔬菜，網友驚呼：這條路真好吃。（圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書）

到底誰種的啦！台南某處人行道綠帶上，被人發現種滿了各式各樣的蔬菜，而起看起來無毒、健康、超美味，畫面經PO網後，引起網友熱議。人行道變開心農場地點曝光，台南市工務局表示，由於新開闢道路工程尚未驗收完成，植栽尚未進場施作，將公告請民眾自行移除私人蔬果，期滿強制處理。

人行道綠帶成了開心農場，各式各樣蔬果都有。（圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書）

「花椰菜、大白菜、小白菜、大陸妹、秋葵、番茄、蘆筍、薑、蔥、地瓜葉通通都有！！！要瘋了」，《台南式 Tainan Style》粉專貼出12張照片，人行道綠帶變成居民的開心農場，萬名網友潮聖掀起熱議：「這條路看起來很好吃」、「竟然已經快收成了」、「現在番茄很貴 這個引人犯罪」、「太會種了！」、「雖然應該違法但滿不錯的」。

永康區新開闢的正南三路，道路工程還沒驗收完成，因此植栽工程尚未進行施作，導致居民拿綠帶來種菜。（圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書）

人行道綠帶變成開心農場，地點位於永康區，新開闢的正南三路，道路工程還沒驗收完成，人行道上開始長出雜草，部分居民突發奇想，乾脆種點菜可以收成來吃，也能避免雜草叢生。

網友看到人行道綠帶上的植物驚呼「種得真好」，不過台南市工務局表示，將公告限期移除。（圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書）

對此，台南市工務局表示，因為植栽工程要待道路工程驗收完成才能進場，因此出現空窗期，這些暫時被種植在人行道綠帶上的私人蔬果，將須在公告期間自行移除，若公告期滿，未移除者，將由公部門強制移除。

