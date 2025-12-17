快搜關鍵字「67」Google螢幕真的會晃動 背後神祕迷因大公開

網友發現在Google網頁搜尋67時，螢幕會開始劇烈抖動幾下。（翻攝畫面）

最近大家在Google搜尋67了嗎？有網友在Threads分享，只要輸入這組數字，搜尋頁面竟然會像地震一樣狂晃，引發大批民眾跟風實測，直呼真的太神奇。不過這組神祕數字到底代表什麼？其實背後隱藏著一個非常有意思的網路梗。

67迷因起源？

近期Threads上有網友發現在Google輸入67後，螢幕會開始劇烈抖動，這個看起來像是系統出錯的彩蛋，其實是Google特別致敬國外流行文化的幽默設計，背後故事與嘻哈音樂息息相關。這個迷因的主角是饒舌歌手Skrilla，他在作品《Doot Doot (6 7)》的歌詞中不斷洗腦式地重複67這兩個數字，雖然有人猜測是指芝加哥的街道，但歌手本人沒解釋過具體涵義，這段魔性的旋律洗腦無數聽眾，本來這只是嘻哈圈的小眾文化，卻因為跟籃球結合，讓這組數字徹底在網路世界翻紅。

NBA也跟風

另外還有球迷突發奇想，把這首歌跟身高6呎7吋的NBA球星鮑爾（LaMeloBall）的比賽精華剪在一起。每當他在場上投籃時，背景就會突然跳出67的魔性音效，這種荒誕的迷音力量讓「67」哏意外出圈。

小男孩67影片席捲全球

但是真正引爆這個風潮的是2025年3月爆紅的67kid，當時一位叫特雷維利安的小男孩在球場邊大喊67並搭配上下魔性擺動的手勢，這段影片瞬間席捲全球，讓這組數字不僅成為Z世代爭相模仿的動作，更意外獲選為2025年度代表字。近期Google跟風設計，只要在Google搜尋67，網頁就會像被電到一樣瘋狂晃動2、3秒才停，成功抓住不少網友的注意力。

Google網頁彩蛋多

事實上，Google早就把網頁當成了大型遊戲場，除了會跟著67節奏搖擺之外，還有許多隱藏彩蛋等著被解鎖。比如輸入「火影忍者」會召喚出鳴人海，或者搜尋「隕石」會出現逼真的隕石特效，甚至連搜尋「寵物」都能開啟雲端逗貓弄狗模式。

更多鏡週刊報導

「哇乾尬午告油」是啥？ 台人「超神3層加密文」評海外餐廳161萬人朝聖

大腦不外包1／不社交的前Google董事總經理最愛宅在家 每晚與妻兒討論AI

鄉民激推出國翻譯神器 Google翻譯慘被全面輾壓