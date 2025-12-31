快搶金豬發財錢！蔡依林大巨蛋撒「愉悅貨幣」 親授開運法：放私密處

蔡依林演唱會派出「貪婪金豬」大灑幣，跨年夜希望歌迷許願好好愛自己！凌時差提供

蔡依林跨年與大巨蛋全場4萬人共度，現場發動「高分貝測試」，並調皮地向樓下觀眾喊話：「怎麼覺得樓上的聲音比較大？」在確認全場「準備好了」之後，她隨即送上經典中的經典，笑稱這是「大家去 KTV 都會唱的歌」，前奏一響起，全場立刻陷入萬人合唱〈妥協〉的感人氛圍中。

除了演唱會上有「貪婪金豬」驚喜灑出的「愉悅貨幣」，Jolin傳授可以把這「可愛紙鈔」當作許願紙：「拿到錢可以許個願，把它放在私密的存錢筒，明年再拿起來看看自己寫了什麼？或許哪天你會發覺，你存了很多愛給自己。」

幻境維納斯3公尺長裙現身 精靈舞者繞行全場

接下來在第四篇章「BEFORE THE TRUTH（真相之前）」中，Jolin化身為「幻境維納斯」，身著長達3公尺的七彩長裙，駕馭象徵愛與自由的巨型道具「夢翼飛馬」霸氣登場。

廣告 廣告

蔡依林以「幻境維納斯」造型帶著巨型道具「夢翼飛馬」霸氣登場。凌時差提供

隨著〈SAFARI〉的輕快節奏，她率領36名化身為蝴蝶海馬、雙鹿與象鼻魚的精靈舞者二度繞場，提前敲響倒數序曲，讓現場四萬名觀眾瞬間陷入集體狂歡模式，迎接「愉悅之女」完成體的誕生。

萬人KTV大合唱〈日不落〉 「綠丘巨人」現身大巨蛋宛如童話成真

為了與歌迷共度浪漫跨年夜，Jolin接連獻唱〈都沒差〉〈日不落〉〈馬德里不思議〉等經典甜蜜組曲，大巨蛋瞬間變成萬人KTV，四萬名粉絲化身合音天使與天后齊聲唱和。

蔡依林演唱會共換了7套造型，每套都別具意義。凌時差提供

蔡依林演唱會共換了7套造型，每套都別具意義。凌時差提供

當唱到〈說愛你〉與〈腦公〉時，主舞台上巨大的「綠丘巨人」隨著音樂緩緩舞動，與Jolin展開夢幻邂逅，場面宛如大型童話仙境。隨後Jolin更以〈花蝴蝶〉〈看我72變〉展現性感舞姿，並轉動「命運之輪」高喊：「Call me Mommy！」將氣氛推向最高潮，宣布「愉悅宇宙」終章正式開啟。

好萊塢團隊打造史詩影片 蔡依林赴美吊鋼索自嘲：想赤腳開唱

除了震撼的視覺特效，貫穿全場的五段史詩級導言影片，則是由好萊塢電影特效團隊親自操刀。為了這五支影片，Jolin特別飛往洛杉磯進行為期三天的密集拍攝，期間需長時間吊鋼索完成高空懸吊與翻轉等高難度動作，極度考驗核心肌群與意志力。

有趣的是，Jolin透露拍攝過程中最開心的事，竟然是能「赤腳上陣」，她感性表示赤腳更能貼近角色回歸本能的核心，甚至打趣向團隊喊話：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」愛說大實話的性格依然沒變！



回到原文

更多鏡報報導

4萬人跨年唱〈倒帶〉！蔡依林驚曝半夜做這事 告白「戀愛腦」自豪「一樣美」

林俊傑認愛小20歲正宮！網驚眉眼激似田馥甄 Hebe遠赴韓國寺廟避紛擾

小S跨年少了她！南韓雪地驚現「大S楓紅」奇蹟 英國紀念長椅銘牌惹哭萬人