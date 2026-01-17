快搶！全聯、大全聯連3天「蔬菜55折」 生鮮限時加碼優惠

生活中心／賴俊佑報導

全聯,大全聯限時3天白蘿蔔只要19元。(圖／全聯提供）

高物價救星來了！全聯、大全聯1月17日至1月19日白蘿蔔下殺55折，一條(約600公克)只要19元，每日共計限量6.5萬條，每人限購3條，手刀必買！美廉社即日起至2月3日推出「馬」上大掃除，從居家清潔用品到日常紙品一次備齊，凡家庭清潔用品、紙品消費滿588元即可現折50元！

全聯限時3天指定蔬菜任2包38元。(圖／全聯提供）

全聯、大全聯白蘿蔔只要19元！再加碼生鮮優惠

全聯加碼蔬果魚肉、鍋物到烘焙甜點等眾多品項優惠，「青江菜(產銷履歷)」、「小白菜(產銷履歷)」、「油菜(產銷履歷)」、「青江白菜」、「小白菜」、「油菜」單包優惠價22元，任2包38元，每包平均19元，買多省多；吃鍋必備「冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片」每100公克129元；「豬里肌火鍋薄切肉片」每100公克39元；「台灣鯛魚腹片(中)」每包119元；在家輕鬆喝暖湯，美味堂與台南百年中藥老舖「博仁堂」聯名的「十全大補雞」每袋179元；暖心湯品還有美味堂「藥膳羊肉爐」每盒169元；「黃耆紅棗枸杞燉雞湯」每袋269元；「養氣人蔘煲雞湯」每袋179元；餐後甜點、水果推薦「We Sweet卡士達奶油銅鑼燒」單盒59元；「美國宇宙脆蘋果#64」單粒49元、3粒135元，單粒平均45元；「READ BREAD小農鮮奶吐司」每袋55元，早餐補貨一站完成。

大週末大採買，大全聯生鮮好康同步登場，「台灣杏鮑菇頭」每袋(約1公斤)89元；「台灣大頭菜」單粒35元；「智利白甜桃」每公斤特價165元；「智利櫻桃Jumbo」每公斤296元；豐富海陸食材，為年節暖身，「冷藏肉-去腳全雞」每隻179元；「冷藏肉-豬胛心肉塊(大包裝)」每100公克26.5元；「白鯧」每尾268元；熟食、麵包優惠齊發，「烤花魚一夜干」單盒109元；「滷豬腳片」每片25元；「起士雞肉捲」單顆79元。

「馬」上大掃除！美廉社過年前推清潔用品優惠(圖／美廉社提供）

「馬」上大掃除！美廉社清潔用品優惠

「馬」上就要過年了！美廉社即日起至2月3日推出清潔用品優惠，「白蘭4X極淨酵素抗病毒洗衣球」（18顆裝）、「白蘭香氛洗衣球 純淨白麝香」（230g）、「熊寶貝多效護衣芳香豆補充包」（300ml）現在任兩件只要199元；美廉社自有品牌「Simple Life噴槍清潔劑（廚房/浴室）」（600ml）任兩件只要98元！全新包裝亮相的「Simple Life兩層抽取式衛生紙」（150抽*8包）兩件只要210元。

部分商品加價購更便宜！「白蘭含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包（大自然馨香/純淨溫和香）」（1.6kg）加價購只要79元；「OMO極淨速溶高效洗衣精」（1.2kg）加價購也百元有找，「加倍潔碗盤洗滌液重油汙」（1kg）和「過氯酸鈉去汙粉」（600g）的打掃必備組，現在合購價只要145元，現省39元，讓年前清潔輕輕鬆鬆！

