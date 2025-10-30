快搶！小七引進防彈少年團Jin企劃調酒 還有限定肖像版本罐頭

【緯來新聞網】搶攻韓流商機！超商7-ELEVEN看準粉絲收藏熱潮，特別引進韓國天團BTS(防彈少年團)成員Jin企劃的「IGIN蘋果琴酒調酒」，可愛的水果設計包裝結合韓系調酒質感，葡萄、西瓜、李子三款風味即日起於全台近4,000間7-ELEVEN門市限定上架，再享秋季嚐鮮價129元。還有韓國市佔第一的「韓國東遠鮪魚罐頭」也由7-ELEVEN獨家開賣Jin限定肖像版本。

防彈少年團Jin限定肖像版本，保證「罐罐有偶像帥氣臉龐」。（圖／7-ELEVEN提供）

廣告 廣告

免飛海外、免找代購，保證「罐罐有偶像帥氣臉龐」，此次在台販售的每罐鮪魚罐頭皆印有Jin肖像，阿米們可直接至門市預購60入箱購組，一次收藏12種不同的帥氣Jin臉，自11月10日起至2026年2月15日止，兩入優惠價129元，快來把 Jin帶回家！

搶攻韓流商機！7-ELEVEN引進韓國天團BTS(防彈少年團)成員Jin企劃的「IGIN蘋果琴酒調酒」。（圖／7-ELEVEN提供）

天氣漸漸轉涼，民眾對於加熱型商品需求提高，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，7-ELEVEN表示，早晚溫差明顯帶動熱飲及熱食需求提升近1成，持續強化消費者三餐搭餐需求主攻30至49元好入手的熱罐價格，並於即日起於各門市鋪機販售，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，推薦新品旅日必喝「UCC原味咖啡乳飲品」日本製造，咖啡香醇與濃郁乳香，作為全世界第一支上市的罐裝咖啡，從1969年開賣至今仍是經典商品。

旅日必喝「UCC原味咖啡乳飲品」日本製造，咖啡香醇與濃郁乳香。（圖／7-ELEVEN提供）

即日起7-ELEVEN也於台北市限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實，寒冷的冬天來上一顆熱呼呼的馬鈴薯，療癒感十足！另外，7-ELEVEN「饗喫鍋」火鍋專區販售小份量且經專業選品「輕火鍋」周邊，方便消費者24小時就近採買，今年冬天也將擴大於4,000間門市導入，近期也上架日本超人氣「HORINISHI萬用香料粉」、「人形町今半壽喜燒醬」等旅日必買調味料，免找代購，隨時想吃火鍋到7-ELEVEN輕鬆採買、快速開鍋！





★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★

★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

更多緯來新聞網報導

女團韓國當訓練生錯過母親節 幻藍小熊集體視訊媽媽們

專訪｜曾想離開演藝圈接家業！夏和熙首入圍金鐘「妄想」成真