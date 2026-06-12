快搶！彰化鹿港土雞特賣會 每隻350元時間、地點公布了

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〔記者劉曉欣／彰化報導〕買到就是賺到！彰化縣鹿港鎮將於明天(13日)上午舉辦最受歡迎的土雞特賣活動，今年準備800隻土雞，每隻重約4台斤土雞只賣350元破盤價，約為市價的半價！

鹿港鎮公所表示，今年活動仍然與鹿港鎮肉雞產銷班第一班合作辦理，每一次特賣會都是秒殺，以特賣活動9點半開始，地點就在鎮公所前廣場，大約活動前1、2個小時就有人排隊，因應近來天氣時雨時晴，鎮公所已搭好帳篷，避免讓排隊人潮淋雨或是曬太陽。

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鎮公所強調，除了土雞特賣會，現場並有限量免費美味大試吃，9點50分與10點45分將贈送雞肉美食料理。10點15分、11點10分贈送古早味粽子。

鎮公所表示，當天也將同步進行「環保換好康」活動，從上午9點半開始，現場1支手機可兌換洗碗精1瓶；1台平板電腦，可兌換洗碗精2瓶、乾電池30顆可兌換宣導用面紙1盒、每人每次限兌換各2份宣導品，兌完為止。

家有廢電池，鹿港鎮公所推出換好康活動。(資料照，記者劉曉欣攝)

家有不用廢手機，鹿港鎮公所推出換好康活動。(資料照，記者劉曉欣攝)

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