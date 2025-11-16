快搶！犀牛盾 × NIJISANJI 聯名商品、預購販售概要一次看

記者李鴻典／台北報導

RHINOSHIELD 犀牛盾宣布，與日本 VTuber 經紀公司 ANYCOLOR 股份有限公司（總部：東京都港區，社長：田角陸）所經營的「NIJISANJI」和「NIJISANJI EN」展開全新聯名合作。

RHINOSHIELD犀牛盾 × NIJISANJI聯名正式登場。（圖／品牌業者提供）

本次合作集結三位人氣 VTuber - Lunlun、Debidebi Debiru、Ren Zotto，以校園主題推出限定設計系列商品，包含多款防摔手機殼與 AquaStand 磁吸水壺。

RHINOSHIELD犀牛盾 × NIJISANJI聯名手機殼。（圖／品牌業者提供）

本次的預購販售將以臺灣與日本為對象，自 2025 年 11 月 1 日起為期一個月，於 RHINOSHIELD 犀牛盾官方網站獨家開賣。此外，RHINOSHIELD 犀牛盾臺北西門店將於 11 月 13 日至 11 月 30日期間，舉辦本次聯名商品與特典的期間限定展示活動。

RHINOSHIELD犀牛盾 × NIJISANJI聯名AquaStand MagSafe兼容支架水壺。（圖／品牌業者提供）

此次合作中，艾品共創國際股份有限公司（總部：東京都澀谷區，社長：丸木 勇人，品牌名稱 IP mixer）從商品設計、特典內容挑選、宣傳用 YouTube 影片的製作與發布，到期間限定聯名佈置的企劃與執行，為整體宣傳活動提供全方面的支援。

■ 聯名商品與預購販售概要

RHINOSHIELD 犀牛盾與「NIJISANJI」的「Lunlun」、「Debidebi Debiru」以及「NIJISANJI EN」的「Ren Zotto」推出的聯名商品，將於限時期間內開放預購。

本次將推出限定設計的手機殼與 AquaStand 磁吸水壺等商品。

預購期間：11 月 01日（六）12:00〜11 月 30 日（日）23:59

販售地區：臺灣與日本

出貨時間：自 2025 年 12 月起依序出貨，依犀牛盾官網貨態顯示為主

