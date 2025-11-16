快搶！犀牛盾 × NIJISANJI 聯名商品、預購販售概要一次看
記者李鴻典／台北報導
RHINOSHIELD 犀牛盾宣布，與日本 VTuber 經紀公司 ANYCOLOR 股份有限公司（總部：東京都港區，社長：田角陸）所經營的「NIJISANJI」和「NIJISANJI EN」展開全新聯名合作。
本次合作集結三位人氣 VTuber - Lunlun、Debidebi Debiru、Ren Zotto，以校園主題推出限定設計系列商品，包含多款防摔手機殼與 AquaStand 磁吸水壺。
本次的預購販售將以臺灣與日本為對象，自 2025 年 11 月 1 日起為期一個月，於 RHINOSHIELD 犀牛盾官方網站獨家開賣。此外，RHINOSHIELD 犀牛盾臺北西門店將於 11 月 13 日至 11 月 30日期間，舉辦本次聯名商品與特典的期間限定展示活動。
此次合作中，艾品共創國際股份有限公司（總部：東京都澀谷區，社長：丸木 勇人，品牌名稱 IP mixer）從商品設計、特典內容挑選、宣傳用 YouTube 影片的製作與發布，到期間限定聯名佈置的企劃與執行，為整體宣傳活動提供全方面的支援。
■ 聯名商品與預購販售概要
RHINOSHIELD 犀牛盾與「NIJISANJI」的「Lunlun」、「Debidebi Debiru」以及「NIJISANJI EN」的「Ren Zotto」推出的聯名商品，將於限時期間內開放預購。
本次將推出限定設計的手機殼與 AquaStand 磁吸水壺等商品。
預購期間：11 月 01日（六）12:00〜11 月 30 日（日）23:59
販售地區：臺灣與日本
出貨時間：自 2025 年 12 月起依序出貨，依犀牛盾官網貨態顯示為主
德誼數位11 月祭出多樣優惠活動與最新商品。 11 月 15 日起，德誼數位獨家販售台灣質感保養品牌 SAWAA 與設計品牌 Monocozzi 的跨界聯名禮盒「完美生活旅行組」，超值優惠價新台幣 1,990 元。而先前推出由德誼數位全台獨家販售，德國 3C 配件品牌 LAUT 萊德與人氣插畫 IP「Bunni Konbiny」聯名打造的配件，也同步推出超值優惠。
禮盒內含可重複使用的 Monocozzi 行李袋與充電器，以及環境友善的 SAWAA 旅行體驗組，「完美生活旅行組」聯名禮盒自 11 月 15 日起於全台德誼數位門市獨家販售，超值優惠價新台幣 1,990 元（原價新台幣 2,770 元），數量有限、售完為止。
德誼數位更祭出多項 Apple 商品購機優惠，即日起至 11 月 30 日，購買 iPad Pro M4，最高可折抵新台幣 5,400 元；購買 MacBook Pro M4 最高可折抵新台幣 5,500 元；購買 iPad A16 則可現折新台幣1,000元，用 10,900 元即可輕鬆入手。此外，購買 MacBook 全系列產品並加購 Apple Care+，還可選擇享有加購價 97 折優惠，或獲贈價值新台幣 5,690 元的配件大禮包，可自行挑選多功能轉接器、背包、鍵盤保護膜、螢幕保護貼等品項，滿足從 3C 產品到配件的所有需求。11 月 30 日前購買 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 任一商品，即有機會抽中價值新台幣 8,000 元的「易遊網環島之星旅遊雙人票券」，還可再參加「天天再抽百萬點數」活動，將天天抽出 10 名幸運得主獲得 10 萬好德點。
傑昇通信即日起至11月23日，舉辦「OPPO超級電量週」，把OPPO全系列熱銷手機、平板組成最強購物陣容，活動期間於全台傑昇通信門市購買指定商品，還有優惠、回饋可以拿，尤其是熱銷夯機Reno14、入門A系列及影像旗艦Find X9系列，通通5折起，活動期間帶任一OPPO手機回傑昇，免費送200元配件金，再抽iPhone 17，還有粉絲團留言抽烤麵包機等多樣大獎。
規格狂得不像話的OPPO影像旗艦Find X9系列新上市，尤其是搭載OPPO首款2億畫素哈蘇長焦鏡頭與7,500mAh超大電量的Find X9 Pro，更是續航界的霸主，傑昇通信直接給出舊換新最高再折5千元的超猛回饋；另一款主打7,025mAh續航與6.59吋黃金尺寸螢幕的Find X9，規格優於同級，同樣享有舊換新折4千元的甜甜價。值得一提的是，凡購買 Find X9 系列，皆可回原廠登錄，享延長保固及螢幕意外保障1年，再搭配傑昇通信提供的刷卡6期0利率，購機根本零壓力！
這波品牌活動的價格殺紅眼！配備逾6,000mAh大電量、IP69頂級防水防塵、80W超級閃充的OPPO Reno14，原價逼近兩萬，指定絢彩白、512GB容量，傑昇通信門市只需13,290元的價格就能帶回家，現省6,700元；喜歡耐操耐用的工作手機，傑昇通信推薦OPPO A5，不僅提供6.67吋高亮度螢幕、360°軍規抗摔與SGS抗跌耐摔國際雙認證，活動期間下殺54折，只要3,790元。
更多三立新聞網報導
文雅畜牧場又偷賣4萬顆毒雞蛋！衛福部宣布：擴大後市場抽驗
賴清德宣布成立「兒童及家庭署」！石崇良：衛福部將進行組改
最強冷空氣殺到！連2天濕冷「週四13度最凍」 氣象署曝回暖時間
27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」
其他人也在看
華歌爾內衣下殺｜雙11還沒完！專櫃內衣5折起～最低$190購入！舒適軟鋼圈、素面簡約、性感紀念日美胸內衣，通通優惠中！
日系質感專櫃內衣華歌爾也有雙11甜甜價喔！最低五折、最便宜190起。喜歡蕾絲設計的不能錯過這檔，不僅有集中美胸款，喜歡輕鬆的軟鋼圈、舒適的無鋼圈等都是唯美蕾絲設計，穿得舒適也能擁有優雅設計的美型內衣都在這！Yahoo好好買 ・ 1 天前
入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！
入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。 這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。Yahoo好好買 ・ 8 小時前
8年前蕭敬騰代言羽絨外套下殺298元 「這款」行李箱掀搶購熱潮
超商、大賣場及美式賣場紛推出年底出清特價商品，包括蕭敬騰代言的羽絨外套、Care Bears聯名行李箱及星巴克隨星杯組等，引發民眾搶購熱潮！其中羽絨外套原價破千元現只要298元，行李箱更從2999元下殺至999元，星巴克隨星杯組699元上架即秒殺。行銷專家王福闓分析，透過社群媒體的傳播效應，換季及年末出清庫存和低價促銷活動成功刺激消費買氣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
義大15周年慶11／21登場 祭15％超高回饋
全台壓軸義大15週年慶將於11月21日至12月21日盛大登場，於15日的義大璀璨之夜聖誕點燈拉開序幕！由啦啦隊女神寶兒擔任點燈大使，一同點亮全台室內最高聖誕樹，並帶來精彩的表演，最後還親自走訪揭開她私藏的推薦品牌，包括Tory Burch、MaxMara、MICHAEL KORS，而搭配這次週年慶將祭出15％超高的回饋，相信大家都可以輕鬆入手！不只如此，適逢政府普發現金，品牌紛紛加碼，讓1萬元發揮超過2萬元的價值！中時財經即時 ・ 2 小時前
普發萬元首週末！3大百貨祭「滿萬送萬」 冬被下殺2折、滿額送電熱毯
普發萬元上路首個週末，各大百貨推出優惠、滿額禮搶客！統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA刷實體uniopen聯名卡滿10,000送1,600元、滿30,000送2,000元；遠東SOGO百貨台北店買服飾刷中國信託SOGO聯名卡滿6000元送600元，指定日期滿額送電熱毯、吹風機等好禮；新光三越刷10大指定銀行信用卡單卡滿萬送萬，持「萬元護照」享指定商品最低下殺2折。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛‧Sharing威尼斯城點燈 會員消費滿額送10倍點
以「威尼斯」為主題城市，統一集團聖誕樹今日正式點燈(圖/統一集團 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？
「這也配叫國家隊嗎？」韓媒《OSEN》以粗暴標題描述南韓隊在交流賽首戰以4：11敗給日本隊，吞下自2015年起的職業級對戰10連敗，投手群全場11次的四死球成為批判重點，形容自家棒球仍是「井底之...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前