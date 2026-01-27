快摸你家延長線！消防員曝「可能正和死神在拔河」 2招教你保命

延長線具有一定的危險性，專業消防員教你兩招確認。圖／攝影陳儷文

延長線是許多家庭常見的物品，尤其最近冷空氣一波接一波，大家搬出電暖器、拿出電磁爐吃火鍋，插座如果不夠用，就會使用延長線。但是消防專家提醒，看到文章快去摸一下你家的延長線，如果是熱的，那麼「你正在和死神拔河！」

臉書粉絲頁「消防神主牌」發文表示，如果摸了一下延長線，感受到是「溫熱」甚至「發燙」的，請立刻、馬上、現在就去把插頭拔掉！不要懷疑，你剛剛摸到的不是溫暖，那是火災發生的倒數計時。這條延長線已經過載「發燒」了，絕緣層正在融化，下一秒可能就是短路起火，直接引燃你腳邊的地毯。

一進入冬天，低溫會讓家裡的「吃電怪獸」全部出動，例如電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機，這些能「產生熱」的電器，功率動不動就飆破 1000W。「消防神主牌」直言，一般家裡那條用了好幾年的舊延長線，根本扛不住這種高電流的凌虐，當電流超過負載，銅線就會像發熱絲一樣開始升溫，如果摸到軟軟的，那就是電線皮快要燒熔的前兆。

不想火燒厝請死守兩條紅線

1. 吃電怪獸，嚴禁插延長線

電暖器、電磁爐這種高功率電器，請務必「直接插在牆壁插座上」。如果非不得已要用延長線，請選用有「過載自動斷電」功能的，而且這一條線上「只能侍候它這一位大爺」，絕對不能再插別的。

2. 嚴禁「綑綁」

把線收得整整齊齊很美觀沒錯，但在高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮。應該要做的是把線鬆開，讓它散熱！使用這些電器是為了讓身體變暖，不是為了讓房子變暖（燒起來）。

粉專強調，現在就去摸一下！「這一個動作，能救你全家一命」。



