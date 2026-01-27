快摸你家延長線！消防員示警「2大起火預兆」別再和死神拔河

冷氣團一波波來，不少家庭紛紛搬出電暖器、電磁爐，試圖在寒冷的冬夜裡尋找一絲溫暖。然而，這份溫暖的背後竟然可能潛藏著毀滅性的危機。

消防員透過臉書專頁「消防神主牌」發出嚴正警告，看起來再普通不過的習慣，實際上等同事正在和死神拔河！最好使用有「自動斷電功能」的延長線，並呼籲民眾快去摸摸家中的延長線，如果發現「這狀況」，很可能就是起火預兆

摸一下救全家！延長線「發熱、變軟」可能是起火預兆

根據內政部消防署統計，電氣因素是台灣火災主因之一，而延長線更是當中最常見的火源。例如，同時使用大量電器而過載、過熱，太髒而積汙導電，又或是為節省空間將多出來的電線綑綁，也可能導致不易散熱，讓絕緣處溶解、破損，而增加火災危機。當家中的電器火力全開時，一場無聲的「火災倒數計時」可能就在角落悄悄啟動。

尤其冬天特別危險，「吃電怪獸」全部出籠了。舉凡電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機，這些能「產生熱能」的電器，功率動不動就飆破1000W。延長線同時插上兩台高功率電器，電流負荷很可能瞬間爆表。

而甚至有些人為了省錢，一條延長線用了十年不捨得換，在同一個插座上「插好插滿」。卻不知道這些老舊線路根本扛不住，這種行為就像是在家裡埋下了一枚定時炸彈。

消防員於「消防神主牌」提醒，最簡單的檢查方法，就是「彎下腰摸一下」。如果這條電線摸起來是涼涼的，代表負荷尚在安全範圍；但如果感覺到「溫熱」甚至「燙手」、「變軟」，這絕對不是正常的現象，而是火災發生的前兆。

【居家常見吃電怪獸】

電暖器：約1500W

電磁爐：約1300W

微波爐：約1100W

熨斗：約1100W

吹風機：約1000W

烤箱：約800W

電熱水瓶：約700W

天冷不想火燒厝？死守這兩條「居家安全紅線」

為了守護全家人的生命財產安全，消防員強調有兩大禁忌絕對不能觸碰：

1.高功率電器必須「專線專用」

這類電器應盡可能直接插在牆壁上的原始插座。如果環境限制非得使用延長線，也必須挑選具有「過載自動斷電」功能、且具備標檢局合格標章的產品。最重要的是，這一條線上只能「侍候它這一位大爺」，絕對不能再插別的電器。

2.嚴禁「綑綁」電線

許多家庭主婦為了視覺美觀，習慣用束帶或膠帶將多餘的電線繞圈綑綁。然而，在高負載運作下，綑綁處會產生蓄熱效應，導致熱能無法散發，極易導致絕緣外皮融毀而引發走火。

最後，根據內政部消防署提醒，電器火災發生前其實往往早已有「求救訊號」。除了延長線異常發熱之外，若出現一開啟家電燈光就變暗或閃爍、燈泡經常燒毀、聞到電線燒焦味，或無熔絲開關頻繁跳脫等情況，都可能代表電線過負載、老化損壞，或電壓異常。一旦發現上述徵兆，務必儘速檢查或請專業人員處理，才能把火災風險降到最低。



