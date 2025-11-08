「快撐不下去了！」Andy曝心靈崩潰逃離72小時坦言：像被關在監獄

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber「Andy老師」坦言近日情緒陷入低潮（圖／翻攝自ANDY 老師YouTube）

百萬YouTuber「Andy老師」近日情緒再度引發關注。他在社群平台上自曝「準備消失72小時」，坦言自己長期陷於壓力與資訊轟炸之中，感覺像被困在一座「無形監獄」，他在8日上傳新影片，因此決定暫時遠離塵囂，到綠島尋求喘息空間。

百萬YouTuber「Andy老師」由於很像關在監獄所以去綠島（圖／翻攝自ANDY 老師YouTube）

Andy近期與前女友家寧的爭議持續延燒，兩人從分手到帳務糾紛屢次登上新聞版面。先前家寧母親對他提出誹謗與違反個資法告訴，最終法院裁定不起訴確定。雖然官司暫告一段落，不過輿論壓力並未隨之消散。Andy坦言，在網路上不斷被放大檢視，讓他「快要撐不下去」。

他在影片中提到，真正壓垮自己的，是前陣子發佈的「張家人找人處理我」影片。從前置拍攝、後製剪輯到上傳後的輿論發酵，每個環節都讓他焦慮到難以入眠，「那幾天我滑留言滑到腦袋快炸開，資訊太多，完全消化不了」。他形容自己的狀態「像被關進監牢」，身心都被無形壓力綑綁，最終下定決心：「我要逃出心裡的那座監獄。」

為了讓情緒與身體都能重新歸零，Andy選擇獨自前往綠島散心。他表示，之所以選這個地點，是因為那裡有山、有海，能騎著機車自由穿梭，「我想讓風把腦中的噪音都吹走」。雖然他坦言不知道這趟旅程是否能讓情緒完全好轉，但至少能「暫時遠離一切」。

面對外界質疑與關心，Andy最後也感性留言：「我不是想逃避，只是想給自己一個安靜的空間。」他希望這段休息能幫助自己重新整頓狀態，回來後能以更平靜的心面對生活與輿論。粉絲們則在留言區力挺：「每個人都需要喘息的時間，加油！」、「希望綠島的海風能治癒你。」

