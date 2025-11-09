快撐不下去！Andy：像關在監獄 消失72小時赴綠島散心

YouTuberAndy。 （圖／翻攝自 Andy IG）





YouTuber Andy和家寧分手後多次隔空交戰，最近Andy在影片中坦言，自己快承受不住壓力，要消失72小時去綠島散心，旅途中卻不斷對著鏡頭說故事，被質疑是不是在影射家寧。

YouTuberAndy：「生活中各種資訊壓力，刻意做新聞操作抹黑我，我發現我快承受不住，頭快爆掉了你知道嗎。」

YouTuberAndy這次在影片中，直呼自己快承受不住，為了逃離這一切，Andy決定前往綠島散心。

YouTuberAndy：「跟各位說啦，我的環島影片也好，vlog影片也好，講求的就是一個真實。」

不畏風雨一路前行，還說自己做影片主打的就是真實，不過也令人直疑，這到底是在影射誰。

YouTuberAndy：「哈巴狗對這個睡美人忠心耿耿，付出了他覺得能做的能給的，時間一跨過了9年10年，這個哈巴狗想了非常久，他決定要離開這個公主，所以你可以看到這個哈巴狗岩，跟睡美人岩是分開的，故事大概就是這樣，以上這些故事都是我編的。」

影片最後更不忘重申自己已經快被張家人逼瘋，還遭到家寧媽媽反告，雖然已經獲得不起訴。不過還是希望能夠藉這趟綠島之旅，從情緒的監獄裡頭破繭而出。



