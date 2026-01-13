快撤離！美國發布旅遊警戒 伊朗開嗆：敢來就會報復

川普考慮介入伊朗動亂。（資料照／美聯社）





伊朗去年12月底出現反政府抗議行動，近日快速升溫，示威活動遍及全國，不過當局採取血腥鎮壓，據悉死亡人數已超越500人，且不排除更多。對此，美國總統川普證實「隨時準備提供協助」，並發布安全警報，要求所有美國公民立刻撤離伊朗。伊朗也公開警告，美國若對伊朗採取任何軍事行動，伊朗將展開報復。

綜合外媒報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）近日透過伊朗國營媒體《Press TV》公開警告，美國若對伊朗採取任何軍事行動，伊朗將展開報復，鎖定美國在中東地區的軍事基地、軍艦及相關人員，美國勢力將在「伊朗民族的烈火中被焚燒」。

川普則是在社群宣布，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行商業往來的國家，只要與美國有任何商業交易，將一律被課徵25%的關稅，強調此命令即刻生效，屬最終且具決定性的措施，意在切斷伊朗的國際經濟支撐，迫使其改變行為。

此外，美國國務院持續對伊朗發布最高等級旅行警示，呼籲美國公民「無論任何理由，切勿前往伊朗」，並要求仍在當地者立即離境。川普證實，正考慮以軍事手段介入伊朗，美軍正在研議情勢，美方也在考慮「非常強硬的選項」。美伊衝突是否進一步升高，持續受到國際社會高度關注。

