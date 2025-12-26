快收藏！盤點桃園跨年晚會附近5家美食 品嘗客家、雲南特色風味

在「盈食大湯圓」可以享用純正客家風味。圖：翻攝自盈食大湯圓臉書

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地熱鬧登場，桃園市觀光旅遊局「樂遊桃園」臉書日前盤點跨年場地附近5家必吃美食，從吃的到喝的、甜的到鹹的都有，推薦大家先填飽肚子，再一起欣賞精彩表演、迎接2026。

在「雲之滇米干·米線」可以享用雲南特色小吃。圖：翻攝自雲之滇米干·米線臉書

樂遊桃園點名的第一家必吃美食是中壢區洽溪路「盈食大湯圓」，純正客家風味，冷冷的天來一碗熱湯圓剛好，還吃得到傳統牛汶水、客家擂茶；第二家是中壢區領航南路一段「雲之滇米干·米線」，不用特地跑龍岡，在青埔就能吃到米干，還有多款雲南特色小吃可以一起搭配，跨年前補充體力剛剛好；第三家是中壢區新生路三段「香港煎包」，生意好到不得了的發財車煎包，煎包酥脆、內餡飽滿，吃的時候會爆汁，小心燙口。

廣告 廣告

生意好到不得了的「香港煎包」。圖：翻攝自香港煎包臉書

第四家是中壢區洽溪路「藝享茶青埔店」，以普洱茶為基底的特色茶飲很有記憶點，蒙古鹹奶和秘制酸梅汁順口不膩，適合跨年前買一杯；最後一家是中壢區文昌路「蜜眯豆花」藏身在社區裡的小店，是不少在地居民的私藏名單，豆花細緻、配料簡單卻耐吃，吃過會想再來。

「藝享茶青埔店」的蒙古鹹奶。圖：翻攝自藝享茶青埔店臉書

「蜜眯豆花」販售的豆花細緻、配料簡單卻耐吃。圖：翻攝自蜜眯豆花臉書

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

稱北捷「人死的不夠多」恐嚇EMBA同學 46歲男遭桃檢起訴

預防1219隨機襲擊悲劇重演 警政署強化跨年、元旦升旗維安