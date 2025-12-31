快收藏！Google官方推薦「40個實用AI技巧」：學習、生圖、做報告、規劃行程···完整應用一次看

2025年，隨著各大公司推出各種AI應用，AI早已滲透進許多人的日常。但問題在於，多數人每天用 AI，卻沒有真正用出它的價值：把它當搜尋工具、當聊天對象…，忽略了它其實能在深度學習、精準研究、影像創作與行程管理上，也能扮演我們的個人助理。

Google 官方近日發布了 2025 年最受歡迎的 40 個 AI 實用技巧，這份指南針對常見的生活情境，如看不懂艱澀文件、做報告找資料耗時、旅遊資訊支離破碎、想修照片卻不知從哪下手等，教導讀者如何借助 Gemini、搜尋中的 AI 模式與 Google 相簿等工具，讓許多原本繁瑣的數位工作，以更直覺、更自然的方式完成。

廣告 廣告

《數位時代》以下整理這40個AI實用技巧供讀者參考。需要注意的是，有些功能目前尚未在台灣開放，若對特定功能感興趣，建議可先加入 Google Labs 測試計畫，或持續追蹤官方消息，以便在功能正式登台時第一時間使用。

深度學習與知識拆解

1. 視覺化拆解複雜知識

Gemini 3 擅長將複雜議題化繁為簡。使用者可要求 AI 將硬核的技術論文或科學報告，轉化為具備圖像與互動性的學習指南。目前，使用者可以在在 Gemini App、Google 搜尋的 AI 模式、以及 Google AI Studio 中使用 Gemini 3。

Gemini 3.jpg 圖/Google

延伸閱讀：Gemini是什麼？與ChatGPT差在哪？AI功能、特色、收費方案一次看

2. 搜尋中的互動模擬

Google 搜尋的 AI 模式具備互動模擬的功能。例如，在研究財務或理財主題（如房貸）時，AI 模式能直接在回覆中建立互動式的試算器，協助你即時試算並比較不同方案，不必再跳轉至其他網頁。

延伸閱讀：Google在台推出「繁中版AI搜尋」模式！可以一次輸入複雜長句，語音、圖片都能搜

3. 靈活的研究風格

NotebookLM 內建兩種模式：「快速研究」適合快速掃描並匯入來源；「深度研究」則進行深入分析並在背景執行，讓你能一邊進行其他工作，一邊等待高品質的報告產出。

NLM_Language_OV_Header_01.width-2200.format-webp.j 圖/Google

延伸閱讀：實測｜NotebookLM新增「深度研究」：AI代理變「找資料+寫報告」神助手，使用教學一次看

4. 互動式課業助手

引導式學習（Guided Learning）是內建於Gemini中的一項功能， 它能幫助用戶更深入理解任何主題。譬如，可以根據用戶上傳的課程教材產生學習指南、一步步指導如何對程式碼除錯，或用影片與圖片清楚解釋概念。引導式學習這項功能就好像一名老師，會陪學生一起做作業，但不會幫助學生把作業寫完。

延伸閱讀：Gemini介面懶人包｜「＋」與「工具」有哪些功能？如何叫出其他 Google 生態系工具？

5. 測驗生成器

NotebookLM 能根據提供的參考資料，自動製作閃卡（Flashcards）與小測驗，利用「主動回想」機制強化學習記憶，是準備考試的利器。

延伸閱讀：NotebookLM是什麼？如何用它學習、整理資料？實測教學一次看

6. 艱澀內容即時簡化

iOS 版 Google App 的「Simplify」功能，能透過 AI 將網頁上的晦澀術語轉換為通俗易懂的版本，讓你無需離開頁面即可在原處讀懂內容。

智慧出行與旅遊規劃

7. 開車時的語音助理

Google 地圖導入 Gemini 後，支援多步驟語音指令。使用者可以用語音處理多步驟的問題與任務，例如先詢問：「沿途兩英里內有沒有平價、且有純素選項的餐廳？那附近好不好停車？」接著再說：「好，就去那裡。」對話中甚至可以補充：「順便幫我加一個明天下午 5 點的足球練習行事曆。」過程全程都不必動手。

Google Maps Gemini 圖/Google Blog

延伸閱讀：Google地圖導入Gemini！對話式導航、地標取代距離指路：不用再腦補多少公尺後轉彎

8. 對話式機票搜尋

Flight Deals 是 Google 新推出的 AI 航班搜尋工具。使用者只需用自然語言輸入指令，如「我想在二月請一週假，想找優惠，最好是直飛、到美食多又天氣暖和的城市。」，系統便會利用 AI 理解語意，並結合Google 航班的即時數據，快速整理出最划算的機票與目的地建議，大幅提升旅遊規劃的體驗。

Google Flight Deals 圖/數位時代

延伸閱讀：教學｜Google推AI航班優惠搜尋工具！Flight Deals一鍵幫你找出最便宜機票，怎麼找一次看懂

9. 用 Canvas 工具打造旅遊行程

Google 將 Gemini 內建的 Canvas 工具導入旅遊規劃應用。透過 AI Mode，使用者現在可以利用 Canvas 在側邊欄建立完整的旅遊計畫，解決了過去旅客在規劃行程時，需要在多個分頁間切換的痛點。不過，目前這項功能僅在美國開放，限已加入 Labs 裡 AI Mode 的桌面版用戶使用，台灣用戶還需再等等。

10. 截圖自動存入地圖

規劃旅程時，總是截了一堆部落格、新聞、社群貼文卻找不到？Google 地圖能透過 Gemini 幫你把「含地名的截圖」辨識出景點並將其存入地圖清單。不過，這項功能目前僅針對美國地區的 iOS 裝置推出，預計未來將擴展至其他語言與地區。

11. 搜尋中的延伸詢問

AI Mode新增畫圈搜尋模式。在 Android 裝置上長按首頁鍵啟動「畫圈搜尋」，點選「dive deeper」即可利用強大的推理能力，在不切換 App 的情況下對圈選內容進行深度問答。功能目前僅對美國與印度地區開放。

影像創作與回憶管理

12. 自然語言修圖

在 Google 相簿中可以直接用自然語言描述想要的修圖效果。例如「擦掉柵欄」或「修復這張老照片」。也能請求更個人化的調整，包括移除墨鏡或帽子、修飾笑容等多種細節優化。

google編輯相片 圖/Google

13. 一鍵產出創意作品

利用 Google 相簿的 AI 範本、Remix 或「相片轉影片」功能，將靜態影像快速產出為可分享的動態創作。

14. 智慧鏡頭創意編輯

開啟 Lens 中的 Nano Banana 模式，透過拍照描述即可進行修改，例如「幫我做一張照相亭風格的個人照片」，還能用追問持續微調，直到出現滿意的版本。

15. 嘗試 Vibe Coding

Vibe Coding 是一種全新的程式設計方式，主打開發者透過自然語言向AI描述需求，由AI自動生成程式碼。新手小白可以參考 Google 專家的提示詞精鍊技巧，提升與 AI 溝通的準確度。

延伸閱讀：影片｜Vibe Coding是什麼？3款好用AI工具＋6步驟教學，程式小白上手必懂！

16. 掌握專業級提示詞

Google 提供官方指南，教導使用者如何透過結構化指令產出細膩且具特定風格（如復古感、科技感）的 AI 影像。

延伸閱讀：Gemini 3 Pro提示詞怎麼下？拆解Google官方教學：從4個實用prompt，掌握黃金技巧

17. 自拍生成虛擬分身

利用 Nano Banana 技術，只需上傳一張自拍照，AI 即可為你生成全身的數位分身，方便進行虛擬試穿或數位形象展示。

18. 將相片轉為動畫

Gemini 的「相片轉影片」技術可將靜態照片轉為動畫，並自動配上背景音樂。

19. 個人化年度回顧

Google Photos Recap 能自動將整年的照片剪輯成 Highlight 影片，並新增多項自訂工具。

20. AI 繪本創作

只要輸入故事大綱，Gemini 就能產出 10 頁包含自訂插畫與自動配音的數位繪本，是親子共讀的絕佳工具。

完美主義.jpg 圖/Gemini生成

延伸閱讀：1分鐘生成有聲書！Gemini Storybook教學：中文版怎麼用？prompt測試結果大公開

21. 影視製作大師 Flow

透過 Veo 影片模型，讓普通使用者也能透過文字描述，進行動畫製作與電影級的分鏡設計。

22. 優化創作指令

利用「元提示詞」技巧，讓 Gemini 先幫你修正你的指令，確保後續創作工具能更精確地產出你腦中的畫面。

23. 照片秒變食譜書

將拍下的烘焙成品或食材上傳至 NotebookLM，AI 會自動識別內容並生成排版精美、步驟詳盡的數位食譜書。

#3 NotebookLM簡報 圖/Google

延伸閱讀：Google官方發布8種NotebookLM簡報玩法，零散筆記變專業簡報！中英文提示詞一次看

穿戴裝置與硬體整合

24. 單手感應控制

Pixel Watch 4 支援雙指互碰或轉動手腕手勢，即使不碰螢幕也能關閉鬧鐘或捲動通知。

25. AI 代理代撥電話

這是 Google 推出的代理電話功能，使用者可以請 Google 聯絡當地商家，詢問庫存、營業資訊或優惠細節，目前僅開放美國地區使用。

26. 抬手就能喚出 Gemini

Pixel Watch 4 支援只要將裝置靠近嘴邊即可直接對話，使用者甚至不必說「Hey Google」，

27. Pixel 10 智慧代接聽

在 Pixel 10 手機上，Take a Message 功能可以協助處理未接或拒接來電。它使用垃圾訊息偵測模型來判斷來電是否為騷擾電話，並會為使用者建立即時逐字稿，以及 AI 生成的後續步驟清單。

延伸閱讀：影片｜Google Pixel 10來了！超狂AI代理功能、換上台積電心臟，亮點一次整理

生活管理與職場效率

28. 直覺設定智慧家庭

透過 Ask Home，使用者只需用口語指令即可設定複雜的家庭自動化流程，例如：「建立一個自動化工具，每天日落時打開門廊燈並鎖上前門」。

29. 讓 AI 執行預約任務

透過預排操作，使用者可以簡化例行任務，或直接從 Gemini 接收個人化更新。例如，可以要求它「每週一早上幫我摘要上週的電子郵件」。

30. 即時障礙排除

遇到家電故障？開啟 Gemini Live 鏡頭對著故障處，AI 會即時分析畫面並用語音指導該如何維修，省去翻找說明書的時間。

31. Chrome 跨分頁管理

針對開啟過多標籤頁的用戶，Gemini 現在能跨分頁擷取資訊，快速摘要出多個網站的內容。例如在規劃複雜的度假行程時，它可以幫你同步比對不同來源的航班與住宿細節，將混亂的資訊整合成清晰的行程清單。

32. 建立並分享 Gems

使用者可以針對特定任務（如內容編輯、代碼審查）自訂專屬的 AI 指令模組（Gems），並一鍵分享給團隊或家人協作。

33. Pixel Magic Cue

Magic Cue 利用 Gemini 模型主動找出重要細節，並在不同應用程式間建議有用行動。例如，它可以在 Gmail 中找到預訂資訊，將活動參考到行事曆。

34. 對話式購物引導

在搜尋時描述細節，例如：不要太寬鬆的圓筒牛仔褲），AI 會精確過濾商品並提供穿搭建議。

35. 隨捲動同步翻譯

「畫圈搜尋」的翻譯功能現在能「邊捲動邊翻譯」，即使你在滑動網頁或切換 App，畫面上的外文字體都會持續保持被翻譯狀態。

36. 自動生成精美簡報

Mixboard 是 Google Labs 推出的「AI 視覺構想畫布」工具，結合 Nano Banana Pro，能將想法看板一鍵轉為專業簡報。

延伸閱讀：教學｜Mixboard把靈感畫布一鍵變身專業簡報，4種超好用功能實測給你看

Mixboard 圖/Mixboard

37. 筆記轉影音總覽

NotebookLM 具備將枯燥文件轉化為具藝術風格旁白影片的功能，讓資訊傳遞變得從文字轉為視覺化。

38. 郵件排程建議

在 Gmail 回覆信件時，Gemini 會自動對比你的日曆與對方提出的時間，並直接建議最合適的見面時段。

39. 試算表 AI 函數

在 Google Sheets 中，只要在任一格輸入 =AI，並附上你對 Gemini 的指示，Gemini 便會在特定範圍內執行請求，如批次處理意見回饋分類、撰寫個人化文案或整理雜亂的數據。

40. Workspace 深度研究

Gemini 深度研究能同時讀取 Gmail、雲端硬碟內容並結合網路搜尋，產出更具觀點與深度的跨平台工作報告。

從這 40 個實用技巧中，可以看出Google 正試圖打破軟體之間的隔閡，讓搜尋、導航、影像與文件處理走向無縫整合。

AI的出現，讓操作複雜軟體的門檻正在消失，取而代之的是定義問題的能力。當修圖、規劃行程、整理報告都能透過輸入指令完成時，提高效率的關鍵將不再於擁有多少工具，而是使用者本身是否能靈活調動並使用這些 AI 資源，構建出屬於自己的智慧解決方案。

延伸閱讀：Google推出「Learn Your Way」實驗計畫：AI教科書讓學習成效＋9%，死讀書將走入歷史？

2026年必懂 15+2 AI工具｜Dia、Gemini、Manus⋯入列：資訊、知識、產出一次全搞定

資料來源：Google

更多報導

Nano Banana賀年卡神器！浮世繪、和服拜年、初戀雪景風…9款質感模板，一鍵生成超簡單

Gemini介面懶人包｜「＋」與「工具」有哪些功能？如何叫出其他 Google 生態系工具？