快收藏！Google官方推薦「40個實用AI技巧」：學習、生圖、做報告、規劃行程···完整應用一次看
2025年，隨著各大公司推出各種AI應用，AI早已滲透進許多人的日常。但問題在於，多數人每天用 AI，卻沒有真正用出它的價值：把它當搜尋工具、當聊天對象…，忽略了它其實能在深度學習、精準研究、影像創作與行程管理上，也能扮演我們的個人助理。
Google 官方近日發布了 2025 年最受歡迎的 40 個 AI 實用技巧，這份指南針對常見的生活情境，如看不懂艱澀文件、做報告找資料耗時、旅遊資訊支離破碎、想修照片卻不知從哪下手等，教導讀者如何借助 Gemini、搜尋中的 AI 模式與 Google 相簿等工具，讓許多原本繁瑣的數位工作，以更直覺、更自然的方式完成。
《數位時代》以下整理這40個AI實用技巧供讀者參考。需要注意的是，有些功能目前尚未在台灣開放，若對特定功能感興趣，建議可先加入 Google Labs 測試計畫，或持續追蹤官方消息，以便在功能正式登台時第一時間使用。
深度學習與知識拆解
1. 視覺化拆解複雜知識
Gemini 3 擅長將複雜議題化繁為簡。使用者可要求 AI 將硬核的技術論文或科學報告，轉化為具備圖像與互動性的學習指南。目前，使用者可以在在 Gemini App、Google 搜尋的 AI 模式、以及 Google AI Studio 中使用 Gemini 3。
延伸閱讀：Gemini是什麼？與ChatGPT差在哪？AI功能、特色、收費方案一次看
2. 搜尋中的互動模擬
Google 搜尋的 AI 模式具備互動模擬的功能。例如，在研究財務或理財主題（如房貸）時，AI 模式能直接在回覆中建立互動式的試算器，協助你即時試算並比較不同方案，不必再跳轉至其他網頁。
延伸閱讀：Google在台推出「繁中版AI搜尋」模式！可以一次輸入複雜長句，語音、圖片都能搜
3. 靈活的研究風格
NotebookLM 內建兩種模式：「快速研究」適合快速掃描並匯入來源；「深度研究」則進行深入分析並在背景執行，讓你能一邊進行其他工作，一邊等待高品質的報告產出。
延伸閱讀：實測｜NotebookLM新增「深度研究」：AI代理變「找資料+寫報告」神助手，使用教學一次看
4. 互動式課業助手
引導式學習（Guided Learning）是內建於Gemini中的一項功能， 它能幫助用戶更深入理解任何主題。譬如，可以根據用戶上傳的課程教材產生學習指南、一步步指導如何對程式碼除錯，或用影片與圖片清楚解釋概念。引導式學習這項功能就好像一名老師，會陪學生一起做作業，但不會幫助學生把作業寫完。
延伸閱讀：Gemini介面懶人包｜「＋」與「工具」有哪些功能？如何叫出其他 Google 生態系工具？
5. 測驗生成器
NotebookLM 能根據提供的參考資料，自動製作閃卡（Flashcards）與小測驗，利用「主動回想」機制強化學習記憶，是準備考試的利器。
延伸閱讀：NotebookLM是什麼？如何用它學習、整理資料？實測教學一次看
6. 艱澀內容即時簡化
iOS 版 Google App 的「Simplify」功能，能透過 AI 將網頁上的晦澀術語轉換為通俗易懂的版本，讓你無需離開頁面即可在原處讀懂內容。
智慧出行與旅遊規劃
7. 開車時的語音助理
Google 地圖導入 Gemini 後，支援多步驟語音指令。使用者可以用語音處理多步驟的問題與任務，例如先詢問：「沿途兩英里內有沒有平價、且有純素選項的餐廳？那附近好不好停車？」接著再說：「好，就去那裡。」對話中甚至可以補充：「順便幫我加一個明天下午 5 點的足球練習行事曆。」過程全程都不必動手。
延伸閱讀：Google地圖導入Gemini！對話式導航、地標取代距離指路：不用再腦補多少公尺後轉彎
8. 對話式機票搜尋
Flight Deals 是 Google 新推出的 AI 航班搜尋工具。使用者只需用自然語言輸入指令，如「我想在二月請一週假，想找優惠，最好是直飛、到美食多又天氣暖和的城市。」，系統便會利用 AI 理解語意，並結合Google 航班的即時數據，快速整理出最划算的機票與目的地建議，大幅提升旅遊規劃的體驗。
延伸閱讀：教學｜Google推AI航班優惠搜尋工具！Flight Deals一鍵幫你找出最便宜機票，怎麼找一次看懂
9. 用 Canvas 工具打造旅遊行程
Google 將 Gemini 內建的 Canvas 工具導入旅遊規劃應用。透過 AI Mode，使用者現在可以利用 Canvas 在側邊欄建立完整的旅遊計畫，解決了過去旅客在規劃行程時，需要在多個分頁間切換的痛點。不過，目前這項功能僅在美國開放，限已加入 Labs 裡 AI Mode 的桌面版用戶使用，台灣用戶還需再等等。
10. 截圖自動存入地圖
規劃旅程時，總是截了一堆部落格、新聞、社群貼文卻找不到？Google 地圖能透過 Gemini 幫你把「含地名的截圖」辨識出景點並將其存入地圖清單。不過，這項功能目前僅針對美國地區的 iOS 裝置推出，預計未來將擴展至其他語言與地區。
11. 搜尋中的延伸詢問
AI Mode新增畫圈搜尋模式。在 Android 裝置上長按首頁鍵啟動「畫圈搜尋」，點選「dive deeper」即可利用強大的推理能力，在不切換 App 的情況下對圈選內容進行深度問答。功能目前僅對美國與印度地區開放。
影像創作與回憶管理
12. 自然語言修圖
在 Google 相簿中可以直接用自然語言描述想要的修圖效果。例如「擦掉柵欄」或「修復這張老照片」。也能請求更個人化的調整，包括移除墨鏡或帽子、修飾笑容等多種細節優化。
13. 一鍵產出創意作品
利用 Google 相簿的 AI 範本、Remix 或「相片轉影片」功能，將靜態影像快速產出為可分享的動態創作。
14. 智慧鏡頭創意編輯
開啟 Lens 中的 Nano Banana 模式，透過拍照描述即可進行修改，例如「幫我做一張照相亭風格的個人照片」，還能用追問持續微調，直到出現滿意的版本。
15. 嘗試 Vibe Coding
Vibe Coding 是一種全新的程式設計方式，主打開發者透過自然語言向AI描述需求，由AI自動生成程式碼。新手小白可以參考 Google 專家的提示詞精鍊技巧，提升與 AI 溝通的準確度。
延伸閱讀：影片｜Vibe Coding是什麼？3款好用AI工具＋6步驟教學，程式小白上手必懂！
16. 掌握專業級提示詞
Google 提供官方指南，教導使用者如何透過結構化指令產出細膩且具特定風格（如復古感、科技感）的 AI 影像。
延伸閱讀：Gemini 3 Pro提示詞怎麼下？拆解Google官方教學：從4個實用prompt，掌握黃金技巧
17. 自拍生成虛擬分身
利用 Nano Banana 技術，只需上傳一張自拍照，AI 即可為你生成全身的數位分身，方便進行虛擬試穿或數位形象展示。
18. 將相片轉為動畫
Gemini 的「相片轉影片」技術可將靜態照片轉為動畫，並自動配上背景音樂。
19. 個人化年度回顧
Google Photos Recap 能自動將整年的照片剪輯成 Highlight 影片，並新增多項自訂工具。
20. AI 繪本創作
只要輸入故事大綱，Gemini 就能產出 10 頁包含自訂插畫與自動配音的數位繪本，是親子共讀的絕佳工具。
延伸閱讀：1分鐘生成有聲書！Gemini Storybook教學：中文版怎麼用？prompt測試結果大公開
21. 影視製作大師 Flow
透過 Veo 影片模型，讓普通使用者也能透過文字描述，進行動畫製作與電影級的分鏡設計。
22. 優化創作指令
利用「元提示詞」技巧，讓 Gemini 先幫你修正你的指令，確保後續創作工具能更精確地產出你腦中的畫面。
23. 照片秒變食譜書
將拍下的烘焙成品或食材上傳至 NotebookLM，AI 會自動識別內容並生成排版精美、步驟詳盡的數位食譜書。
延伸閱讀：Google官方發布8種NotebookLM簡報玩法，零散筆記變專業簡報！中英文提示詞一次看
穿戴裝置與硬體整合
24. 單手感應控制
Pixel Watch 4 支援雙指互碰或轉動手腕手勢，即使不碰螢幕也能關閉鬧鐘或捲動通知。
25. AI 代理代撥電話
這是 Google 推出的代理電話功能，使用者可以請 Google 聯絡當地商家，詢問庫存、營業資訊或優惠細節，目前僅開放美國地區使用。
26. 抬手就能喚出 Gemini
Pixel Watch 4 支援只要將裝置靠近嘴邊即可直接對話，使用者甚至不必說「Hey Google」，
27. Pixel 10 智慧代接聽
在 Pixel 10 手機上，Take a Message 功能可以協助處理未接或拒接來電。它使用垃圾訊息偵測模型來判斷來電是否為騷擾電話，並會為使用者建立即時逐字稿，以及 AI 生成的後續步驟清單。
延伸閱讀：影片｜Google Pixel 10來了！超狂AI代理功能、換上台積電心臟，亮點一次整理
生活管理與職場效率
28. 直覺設定智慧家庭
透過 Ask Home，使用者只需用口語指令即可設定複雜的家庭自動化流程，例如：「建立一個自動化工具，每天日落時打開門廊燈並鎖上前門」。
29. 讓 AI 執行預約任務
透過預排操作，使用者可以簡化例行任務，或直接從 Gemini 接收個人化更新。例如，可以要求它「每週一早上幫我摘要上週的電子郵件」。
30. 即時障礙排除
遇到家電故障？開啟 Gemini Live 鏡頭對著故障處，AI 會即時分析畫面並用語音指導該如何維修，省去翻找說明書的時間。
31. Chrome 跨分頁管理
針對開啟過多標籤頁的用戶，Gemini 現在能跨分頁擷取資訊，快速摘要出多個網站的內容。例如在規劃複雜的度假行程時，它可以幫你同步比對不同來源的航班與住宿細節，將混亂的資訊整合成清晰的行程清單。
32. 建立並分享 Gems
使用者可以針對特定任務（如內容編輯、代碼審查）自訂專屬的 AI 指令模組（Gems），並一鍵分享給團隊或家人協作。
33. Pixel Magic Cue
Magic Cue 利用 Gemini 模型主動找出重要細節，並在不同應用程式間建議有用行動。例如，它可以在 Gmail 中找到預訂資訊，將活動參考到行事曆。
34. 對話式購物引導
在搜尋時描述細節，例如：不要太寬鬆的圓筒牛仔褲），AI 會精確過濾商品並提供穿搭建議。
35. 隨捲動同步翻譯
「畫圈搜尋」的翻譯功能現在能「邊捲動邊翻譯」，即使你在滑動網頁或切換 App，畫面上的外文字體都會持續保持被翻譯狀態。
36. 自動生成精美簡報
Mixboard 是 Google Labs 推出的「AI 視覺構想畫布」工具，結合 Nano Banana Pro，能將想法看板一鍵轉為專業簡報。
延伸閱讀：教學｜Mixboard把靈感畫布一鍵變身專業簡報，4種超好用功能實測給你看
37. 筆記轉影音總覽
NotebookLM 具備將枯燥文件轉化為具藝術風格旁白影片的功能，讓資訊傳遞變得從文字轉為視覺化。
38. 郵件排程建議
在 Gmail 回覆信件時，Gemini 會自動對比你的日曆與對方提出的時間，並直接建議最合適的見面時段。
39. 試算表 AI 函數
在 Google Sheets 中，只要在任一格輸入 =AI，並附上你對 Gemini 的指示，Gemini 便會在特定範圍內執行請求，如批次處理意見回饋分類、撰寫個人化文案或整理雜亂的數據。
40. Workspace 深度研究
Gemini 深度研究能同時讀取 Gmail、雲端硬碟內容並結合網路搜尋，產出更具觀點與深度的跨平台工作報告。
從這 40 個實用技巧中，可以看出Google 正試圖打破軟體之間的隔閡，讓搜尋、導航、影像與文件處理走向無縫整合。
AI的出現，讓操作複雜軟體的門檻正在消失，取而代之的是定義問題的能力。當修圖、規劃行程、整理報告都能透過輸入指令完成時，提高效率的關鍵將不再於擁有多少工具，而是使用者本身是否能靈活調動並使用這些 AI 資源，構建出屬於自己的智慧解決方案。
延伸閱讀：Google推出「Learn Your Way」實驗計畫：AI教科書讓學習成效＋9%，死讀書將走入歷史？
2026年必懂 15+2 AI工具｜Dia、Gemini、Manus⋯入列：資訊、知識、產出一次全搞定
資料來源：Google
Nano Banana賀年卡神器！浮世繪、和服拜年、初戀雪景風…9款質感模板，一鍵生成超簡單
Gemini介面懶人包｜「＋」與「工具」有哪些功能？如何叫出其他 Google 生態系工具？
