快改道！今晚台88雙向封閉8小時 將實施車載試驗

台88線連接國道一號與三號，是連接高雄屏東的重要道路，今晚將暫時封閉大寮至大發交流道雙向路段。翻攝公路局月曆





高屏往來的重要交通動脈台88線，今晚間將進行橋梁結構安全評估的車輛載重試驗。公路局宣布，自今日（12月9日）深夜22時起至明（12月10日）上午6時止，台88線大寮交流道至大發交流道路段將雙向全面封閉，提醒用路人務必提前改道，避免受影響。

此次管制路段位於6K+588大寮交流道至9K+984大發交流道之間，因需進行現地測試作業，夜間將採全線封閉，公路局呼籲民眾務必配合交管標誌並減速行駛。

公路局指出，由於是雙向封閉，往返高雄與屏東的車流，需改由市道188線平面道路通行，建議路線為：

往西往高雄方向：由大發交流道下匝道接市道188線，再由大寮交流道重新上台88線。

往東往屏東方向：由大寮交流道下交流道，循市道188線至大發交流道再上台88線。

除改道建議外，公路局也提醒，民眾可選擇台1線高屏大橋或台17線雙園大橋作為替代路線前往高雄、屏東及台東地區。

公路局表示，試驗作業屬必要程序，為確保橋梁結構安全，施工期間造成不便敬請見諒。並呼籲用路人出門前先做好路線規劃，行車時留意交通廣播與CMS資訊看板，即時掌握最新路況。民眾也可上「智慧化省道即時資訊服務網」查詢路況，避免陷入封閉路段。

台88封閉範圍。翻攝畫面

