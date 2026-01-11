快改 IG 密碼！據報約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的敏感個人資料遭外洩

Instagram

有用 Instagram 的朋友，最近有沒有收到進行密碼重設的請求 Email？如有的話，代表你的帳戶資訊已被洩漏了。根據防毒軟件公司 Malwarebytes 證實，約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的使用者名稱、部份實體地址、電話號碼、電子郵件地址等遭外洩。

據 Malwarebytes 的報告指，他們於例行暗網掃瞄中發現這批遭外洩的資料，內容涵蓋使用者名稱、真實姓名、電郵地址、電話號碼、部分實體地址及其他聯絡方式，而這次資料外洩是與 2024 年一項潛在的 Instagram API 漏洞事件有關。黑客可利用這些資料進行攻擊，例如進行網路釣魚或透過密碼重設請求進行帳號盜用。目前 Meta 尚未就此發出聲明，而為了保護自己的 Instagram 帳戶免遭殃，最好就更改密碼與開啟雙重驗證（2FA）功能，而且最好登入Meta 帳戶中心檢查是否有不明裝置登入了 Instagram 帳號。

