快救我們！夫妻稱轎車「晶片鑰匙故障」 困車內1小時

消防員拿出器材破窗救出受困民眾。（圖／東森新聞）





基隆一對老夫婦開車出門賞鳥卻卡在車上出不來，兩人受困車內長達一小時，只好趕緊打電話，等消防隊員前來，拿出器材破窗救出他們，他們向警消表示，是汽車晶片鑰匙突然故障，導致車輛斷電上鎖，但專家認為，應該是兩人太緊張，因為不管如何，中控都可以手動開門。

消防員在車窗框，四周貼滿膠帶，同時安撫裡頭乘客不要急。消防人員：「來你出來的時候，就從這邊這樣過來。」

擔心他們會被擊破車窗時四濺的碎玻璃劃傷，還鋪上厚塑膠袋，指引兩人慢慢來，裡頭的婦人跟老翁在消防員協助之下破窗逃生，因為他們在自家轎車上遭反鎖出不去。

廣告 廣告

遭困車內老翁：「整個被鎖住了，就叫我們要跟汽車公司聯絡。」

根據了解夫妻兩人趁著空閒想去賞鳥，將車輛開到信二停車場停放，結束後準備開車返家，汽車晶片鑰匙卻怎麼按都沒反應，兩人也打不開車門，就這樣困在車裡超過一小時。

信二分隊小隊長楊博元：「到達的時候，車子發生故障的情形，車門都沒有辦法，從外部內部去打開，經過車主同意我們就破窗。」

老夫妻表示，因為晶片鑰匙出問題，導致後續系統完全故障，不過乾安餒？修理廠業者不這麼認為。汽車修理廠業者張宏玟：「不可能四個門都一起鎖住，內把手能開，這個壞掉那邊也能開啊。」

雖然夫妻倆的車輛車齡初估超過20年，但業者也說不可能會完全鎖死。汽車修理廠業者張宏玟：「他們可能太過於緊張，所以導致他沒辦法操作。」

不論是不是太過緊張，導致出現失誤，遇到這種情況該如何自救，才能平安逃出。

汽車修理廠業者張宏玟：「鑰匙先插進去打開紅火，看中控能不能正常操作，它就算沒電可以手動。」

現在車輛大部分是機械式車門，內把手跟外把手都是俗稱內小手的小型手把控制，簡單來說保持冷靜，不然破窗後還得花錢維修。

更多東森新聞報導

警用汽車開上機車道 網驚「四輪摩托？」掀正反論戰

新／台中汽車碰撞機車！駕駛一度受困車內 命危送醫

愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！

