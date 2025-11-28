快救我！香港消防員揭致命3人禍 救不回128條命

臉書瘋傳一篇名為「一個小小香港消防員的自白」的文章，認為此案是人禍。（圖／東森新聞）





香港宏福苑26日下午發生火災，火勢迅速延燒7棟大樓，截至今（28）日下午2時，已造成128死，包含一名37歲的消防員何偉豪，並且仍有多人失聯，預計死亡人數還會上升。火災發生後，在臉書瘋傳一篇名為「一個小小香港消防員的自白」的文章，除了寫下火場內的心碎故事外，並揭露3大致命困難，直言「不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇。」

臉書瘋傳一篇名為「一個小小香港消防員的自白」的文章，表示在宏福苑火場內，聽到指揮中心轉達的居民求助，他們哭喊著「被困在單元裡出不去」「濃煙太大、太熱了」「快來救我們」，但火勢實在太大、溫度太高、範圍太廣，消防員們根本應付不過來，只能眼睜睜地看著居民被困在裡面，卻沒辦法進去救他們，「這種無力感，是我入職以來從未有過的。」

廣告 廣告

文章指出，這場惡火有3大致命因素，其一，外牆維修使用大量棚架與保護網，多為不合規、不阻燃的廉價網，承建商為省錢偷工減料，導致火勢迅速延燒；其二，住家中的家具、塑膠燃燒，產生大量一氧化碳等有毒氣體，多數居民死於濃煙嗆毒，而非直接燒傷；最後一點，火場高溫與棚架坍塌，部分樓層高溫到消防員根本進不去，加上燃燒棚架不斷掉落，對救援造成巨大威脅，多名消防員受傷或出現熱衰竭。

「這場火，不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇。」文章寫下，消防人員不是超人，只是一群盡責的從業者，在用自己的生命保護市民，可當制度失效、監管缺位，有人為了省錢偷工減料時，就算消防人員拚盡全力，也救不回那些人命，「如果政府再不重視這些問題，再不改革制度，再不嚴格執法，下一場悲劇會發生在哪裡？又會有多少人因此失去生命？」

更多東森新聞報導

暖心！志工「人鏈」傳物資自發贈衣、用品救助

「受困宏福苑」影片曝！居民無助喘息：無法前進或後退

宏福苑火勢撲滅！目前94死200餘人失聯

