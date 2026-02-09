快新聞／「中國對台工作會議」曝4大目標 吳思瑤嗆：國民黨還在演？

即時中心／張英傑報導

有平面媒體報導指出，中國今（9）日舉行「對台工作會議」，會議有4大核心目標，分別是力阻台灣軍購過關、推進中國台灣供應鏈融合、創造統一有利態勢、成立因應台灣地方選舉工作專組。對此，民進黨立委吳思瑤今日回嗆，北京都不演了，國民黨還在演？這4點工作目標，絕對與國共論壇脫離不了關係！







根據《自由時報》報導，中國9日舉行「對台工作會議」，主要目標定位今年是「兩制推進」關鍵年，對台4大核心工作，包括，首先，結合台灣內部愛國力量，全力阻止美國武裝台灣軍購圖謀過關；其次，推進中國台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性；第三，創造統一有利態勢，今年為「兩制」推進關鍵年，對外持續鞏固一中法理，對內爭取台灣內部愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士；第四，成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創台灣內部台獨勢力。

吳思瑤轟中國介入九合一選舉 怒嗆國共合謀賣台

對於中國想要介入台灣九合一大選的「野心」，吳思瑤痛批，北京都不演了，國民黨還在演，這4點工作目標，絕對與國共論壇脫離不了關係，國民黨硬掰硬拗的15項政策合作意見，根本就只是幌子，國共合謀打擊台灣民主、弱化台灣國防推進武統，才是真正的目的！國民黨自甘墮落，迎合中國介入台灣選舉，配合中國抵制台美軍購，「這不是賣台，什麼是賣台？」親中賣台有票嗎？ 看看日本就知道！

