即時中心／廖予瑄報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出一連串抵制行動。中國外交部今（15）日宣稱，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然與「台獨」分裂勢力勾連，因此將對他採取「反制措施」。對此，台灣外交部也在稍晚正式回應，中國對台灣人民及其他國家公民在台或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，「並不具任何管轄權」，並強調，將致力於與理念相近國家深化合作，「共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。」

對於中國外交部於今日宣布，將對台灣行政院政務顧問岩崎茂採取所謂制裁措施一事，外交部除了表達嚴正關切之外，也重申台灣的立場與原則，「台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會普遍理解的客觀現狀。」

外交部強調，中國對於台灣人民及其他國家公民在台或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權，「任何以國內法或政治理由，對他國人民進行跨國鎮壓或干預的作為，均與國際法精神及國際人權規範不符。」

「我國基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景之國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式」，外交部直指，岩崎茂長期致力於區域安全與和平相關事務，「其個人專業參與符合國際慣例，也不涉及任何對他國內政之干預。」

此外，外交部也呼籲中方，應審慎看待相關議題，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋，「此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。」

最後，外交部直言，台灣一向重視與區域內各方的和平共處，並致力於與理念相近國家深化合作，「共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮」，並對於任何因參與民主或公共事務而遭受不當對待的台灣人民，以及在台其他國家公民，「我國政府均將依法提供必要保障。」

原文出處：快新聞／中國稱岩崎茂「勾連台獨勢力」宣布反制 外交部回嗆：無權干預

