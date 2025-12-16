即時中心／綜合報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金；高虹安稍早聲明提到，將盡快申請復職。對於高院二審判決出爐，高檢署最新表示，將研議提起上訴。

高虹安被控在擔任立委期間，利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院一審判處7年4月有期徒刑，褫奪公權4年，並沒收11萬；隨後內政部便依《地方制度法》規定，將高虹安予以停職，並由副市長邱臣遠代理至今。

案件經上訴至高等法院，今上午10點二審宣判卻大逆轉，高虹安貪污罪部分撤銷，改依《刑法》偽造文書「使公務人員登載不實罪」，輕判有期徒刑6個月、得易科罰金，可上訴。這也代表，高虹安在被停職1年4個月後，將回歸新竹市長職務；高虹安稍早在聲明中便提到，將盡快申請復職。

對於高院二審判決出爐，高檢署最新表示，將研議提起上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／助理費案二審遭逆轉！高虹安貪污罪被撤銷 高檢署：研議上訴

