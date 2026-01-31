快新聞／北市府公告不友善業者！滿場娛樂、Klook列入 電商平台糾紛多

即時中心／林韋慈報導

台北市政府今（31）日公布2025年第4季消費爭議協商會議中，拒絕出席協商的「不友善業者」名單，其中蝦皮賣家、滿場娛樂與Klook客路高居前三名。後兩者的爭議，主要集中在「老菸槍雙人組」（The Chainsmokers）演唱會延期，卻未積極辦理退票所引發的消費糾紛。

台北市法務局指出，2025年10月至12月間受理的消費爭議案件中，經通知卻無正當理由未派員出席協商會議的業者，共計142家次。缺席次數最多的前三名依序為：第1名蝦皮賣家（累計12次）、第2名滿場娛樂（累計10次）、第3名Klook客路（累計5次）。

法務局說明，依《臺北市消費者保護自治條例》第25條第1款規定，業者若無正當理由未出席協商會議，市府得依法公告名單，以提醒消費者注意。就爭議內容分析，蝦皮賣家的申訴多與商品瑕疵或實際到貨與訂單不符有關。針對部分賣家長期消極面對協商，法務局將要求蝦皮電商研議更嚴格的管理與處置措施，透過平台機制改善賣家不當行為。

至於滿場娛樂與Klook客路，則因「老菸槍雙人組」演唱會延期，未積極協助退票，引發大量申訴。法務局已將主辦單位滿場娛樂依涉嫌詐欺函送刑事偵辦，並要求Klook平台配合處理退票事宜。

此外，法務局也函請金管會轉請銀行公會，在民眾申請信用卡爭議帳款時，提供正確與必要協助；台北市文化局則已就滿場娛樂規避調查的行為，依法裁處新台幣10萬元。法務局強調，未來對於無故缺席、未積極處理爭議的業者，將持續公告名單，必要時發動聯合稽查，或邀請業者到市府說明並提出改善方案，以維護消費者權益。





