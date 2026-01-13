即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆擊敗3名同黨立委勝出。對此，現任市長陳其邁回應，恭喜賴委員通過民進黨內初選，這一次4位參選人都非常優秀，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗。





陳其邁表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次4位參選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

他強調，每位參選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

賴瑞隆最終在3家各1200通民調電話中，贏過綠委邱議瑩、許智傑及林岱樺，民進黨中央將於下週的選對會中，提報中執會通過。





原文出處：快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選

