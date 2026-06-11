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即時中心／顏一軒報導

近期花生價格出現波動，網路上也出現將原因歸咎於「美國花生零關稅進口」的相關說法。對此，民進黨立委劉建國指出，目前台美對等貿易協定（ART）尚未生效，美方相關行政程序也尚未完成，正式實施時程仍未確定，怎麼會出現有花生零關稅造成衝擊的說法。





農業部長陳駿季說明，目前雲林一期作花生才剛進入採收初期，採收比例尚不足百分之五，加上近期連日豪雨影響採收及乾燥作業，進而影響花生品質與市場交易情形，這才是目前花生價格波動的重要因素之一。

劉建國：第一時間致電陳駿季 要求農業部儘速掌握產區災情

針對近期豪雨可能造成的農業損失，劉建國表示，已第一時間致電陳駿季部長，要求農業部儘速掌握產區災情，只要農損達到相關標準，就應立即啟動天然災害救助，協助農民度過難關。農業部也已成立「0608豪雨應變小組」，持續監控各地災情發展。

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快新聞／花生行情波動引發關注 劉建國喊話農業部：應啟動穩定價格措施

劉建國喊話農業部，應啟動穩定花生價格之相關措施。（圖／劉建國國會辦公室提供）

劉建國呼籲農業部 應啟動穩定花生價格措施

此外，針對近期市場上疑似有刻意影響花生價格的行為，農業部已表態將進行相關查緝；劉建國也要求農業部應啟動穩定價格措施，避免花生價格受到惡意操作影響，保障農民收益與產業發展。

劉建國進一步提及，針對部分敏感性農作品種，農業部也應提高轉作獎勵機制，降低農民轉作期間可能面臨的收益損失，提升農民調整作物配置的意願與彈性。

最後，劉建國強調，守護農民絕不是透過製造恐慌來達成，而是要以具體作為協助農民面對問題、解決問題。未來也將持續與農民站在一起，督促中央相關單位即時因應市場與災害變化，保障農民權益與收益。





原文出處：快新聞／花生行情波動引發關注 劉建國喊話農業部：應啟動穩定價格措施

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