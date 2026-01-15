快新聞／菸酒食品商改行賣子彈？國防部：近10年投標資格都明確規範

即時中心／廖予瑄報導



針對外界質疑「菸酒食品商改行賣子彈」，國防部今（15）日出面澄清，強調相關採購程序均依法辦理，並非臨時放寬資格。國防部指出，經查「9公厘手槍彈」近10年同類型採購案，廠商資格皆明確規範，須同時具備合法設立或登記證明、營業項目需涵蓋「槍砲彈藥刀械輸出入業」及「國際貿易業」，並提出納稅證明等3項要件，以確保廠商具備進口管制性物品的供售能力。

國防部說明，由於「子彈」屬於高度管制性物品，國內並無產製能力，因此依政府採購法規定，採公開招標方式辦理，並以「內購外貨」模式向國外籌獲，以廣徵商源。得標廠商在投標時，須繳交預算金額3％的押標金，確保合約順利簽訂；決標後，則需再繳交契約金額5％的履約保證金，並於期限內取得外國政府或其授權機構核發的輸出許可證明，以及經濟部同意進口的相關文件。

國防部進一步強調，軍備局除會同廠商逐項查驗文件外，交貨後也將由專業火工人員，依照美軍標準進行品質檢驗與性能測試，確認合格後才會辦理付款。若廠商逾期未繳交文件、未交貨，或經檢驗不合格，將依法解除契約，並沒收履約保證金，甚至刊登停權名單，以維護國防採購與政府機關權益。





