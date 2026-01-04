快新聞／非洲豬瘟防得住嗎？新北市府出手了 「三管齊下」新做法一次看

即時中心／高睿鴻報導

去（2025）年下旬，台中市驚傳非洲豬瘟疫情，使全國民眾與豬農人心惶惶，豬市一度遭關停、供應鏈幾乎全斷；所幸，政府後續推出一系列嚴格管控、隔離與清消等措施，後續未再傳出疫情。但為了嚴防類似事件再次發生，各縣市政府也陸續重新上緊發條、制定規範，以全面防堵疫情；如新北市府，則是提供豬農環保藍光捕蟲燈、加強人車流向追蹤、推動豬場QRCode實名制，「三管齊下」成功遏止疫情蔓延。

新北市府說明，去年10月我國爆發非洲豬瘟案例，新北市府動保處為防疫情發生，加強疫情訪視；據悉，去年至12月共計巡查1069場以上，並鐵腕稽查違規使用廚餘4間，處分數為全國最多。同時，也加強人車流向追蹤等監控手段。



除了加強稽查，另也提供提供環保藍光捕蟲燈，降低病媒昆蟲密度；同時，也陸續推動豬場QRCode「實名制」，三管齊下成功遏止疫情蔓延。



另，新北動保處考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，10月底開始向養豬農民宣導，在廚餘禁用期間，不能用動物性廚餘餵養、並且進行人車管制。不料，仍有豬場違規使用，因此予以重罰，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播。



動保處進一步說明，另首創提供「藍光捕蚊燈」予畜牧場，除避免日本腦炎等疫病傳染人及動物，也降低消毒藥劑對環境的壓力，以最環保方式，讓防疫做到滴水不漏。

新北市府加強稽查養豬場。（圖／新北市府提供）

動保處續指，自去年12月8日起，強化畜牧場生物安全防護網實施，對人員、車輛進出採QRcode實名制。具體做法包括，登錄訪客姓名、聯絡電話及職業別等資訊，入場車輛須加註車號，掌握追蹤進入養豬場之人員流動資訊，導入數位化工具取代傳統紙本登錄；落實人員進出管控與足跡紀錄，將列入日後申領農政單位相關補助之必要條件。

而未落實業者，市府則表示，將喪失其申領相關補助之權益，並列為加強稽查對象。動保處提醒畜主應落實配合執行，以確保自身權益。

新北市動保處強調，防疫須政府、畜牧產業與社會大眾共同努力。透過跨單位合作、動保處提供輔助工具消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊、雨鞋，希望透過多層防疫與環境管理方式，打造一條防疫、衛生、永續保護線，一旦發生疫病疑慮，可迅速進行疫調與風險控管，提升防疫效率。

動保處呼籲畜牧業者，主動配合各項防疫政策，落實場內管理與人員管制，一同守護產業永續發展。

