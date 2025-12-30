快時尚「諧音梗」掀話題！ 韓文湊出台語「虛累累」

網路上流傳的影片顯示，許多韓文單字光靠「台語腔」就能秒記。（圖／東森新聞）





會講台語的人學韓文真的比較快嗎？網路上流傳的影片顯示，許多韓文單字光靠「台語腔」就能很快記住，甚至有些發音完全跟韓文一致。原來，韓語中約有七成的詞彙是借用「古漢語」，而台語正好保留了較多古漢語的發音特色，這使得兩者在聽覺上產生了極高的相似度，也讓不少台灣人在接觸韓文時倍感親切。



近期網拍平台上更出現了一種有趣的現象，有賣家推出「英韓文組合」的大學T，雖然英文標語淺顯易懂，但上面的韓文卻讓韓國母語人士看得一頭霧水。受訪的韓國遊客表示，這些韓文句子從字面上看完全沒有邏輯，甚至語意錯誤，但若實際唸出聲音，才發現這根本不是標準韓語，而是台灣人特有的「諧音梗」。

廣告 廣告

進一步解析這些衣服上的韓文密碼，包括「洗勒哈囉」、「甘安餒」、「虛累累」、「毋通」、「哩洗勒考」以及「歹年冬搞蕭郎」等六大金句。設計者巧妙利用韓文的拼音特性來標註台語發音，這種「借字」的創意，讓看得懂韓文的台灣人會心一笑，卻也讓韓國人陷入了「讀得出來卻聽不懂意思」的有趣困境。



專家解釋，在世宗大王創立韓文字之前，朝鮮半島長期使用漢字，因此韓語保留了大量漢語發音的痕跡，就像是一種方言的變體。這種語言隔著文化產生的巧妙連結，讓看似陌生的韓文藏著台語的靈魂；即使看不懂文字結構，台灣人也能透過「聽音辨位」理解其中的幽默，成就了獨特的跨文化迷因趣味。

更多東森新聞報導

「萊」看看！ 超商新政策 員工名牌改「姓氏+綽號」

諧音哏入侵！「甘阿捏」韓文上衣 網友笑瘋：要全包

手搖飲「五桐號」捲武統諧音 網諷：親身體驗文字獄

