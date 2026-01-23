快曬棉被！下週一高溫26度 這天再轉冷

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，下週一（26日）會是整週最溫暖的一天。（示意圖／東森新聞）





回溫了！中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，下週一（26日）會是整週最溫暖的一天，最高溫可來到26度。不過，下週二（27日）、下週三（28日）會有東北季風增強或大陸冷氣團南下，加上鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，提醒民眾出門記得帶傘，並做好保暖措施。

氣溫回升 東半部有局部短暫雨

中央氣象署預報員葉致均表示，從今（23）日白天起，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，新竹以南日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨。從明日開始至下週一，新竹以南日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

下週二變天轉濕涼

但從下週二開始，受東北季風增強與大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降、有感降溫，下週三會有鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

未來溫度趨勢。（圖／中央氣象署提供）

針對溫度趨勢，葉致均表示，今日北部地區回升至16到18度，中南部及其他地區則可望突破20度。這股回溫趨勢將持續推進，下週一將成為整週最溫暖的時刻，各地高溫預計可達24到26度。

好天氣稍縱即逝，下週二起另一波冷空氣將接力南下。北部地區開始轉涼，下週二至下週三整天體感濕冷，而這波冷空氣的強度不容小覷，預計接近「大陸冷氣團」等級。下週二至下週四（29日）清晨受影響最劇，低溫約落在14到16度之間。

