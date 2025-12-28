快更新！iOS 26.2「增強安全提示」 搶先國家級警報成保命關鍵

生活中心／程正邦報導

快更新！iOS 26.2「增強安全提示」，搶先國家級警報掀網友熱議。（圖／翻攝YT@塔科女子）

昨（27）日深夜規模 7.0 強震襲台，許多北部民眾反映「搖了才響」的國家級警報引發討論。然而，有 iPhone 用戶驚喜發現，手上的裝置竟在劇烈搖晃前就發出刺耳警示，甚至比官方警報快上數秒。這並非巧合，而是 Apple 在最新作業系統 iOS 26.2 中低調上線的「增強安全提示（Enhanced Safety Alerts）」功能，在昨晚的首場大震考驗中，成功發揮了精準預警的效果。

廣告 廣告

步驟1、更新iOS後，到iPhone設定點進通知。（圖／翻攝YT@塔科女子）

比快更快！iPhone 專屬的「鄰里廣播」預警系統

不同於傳統依賴氣象署測站連線的國家級警報，Apple 推出的「增強安全提示」採用了更為主動的偵測邏輯。該功能並非要取代政府警示，而是作為一套互補的緊急防禦體系：

1. 匿名廣播機制： 當某一區域的 iPhone 接收到地震初達波（P波）或官方初步警示後，會透過藍牙與匿名加密訊號，即時將資訊「擴散」給周邊的 Apple 裝置。這種點對點的傳輸機制，在某些區域能比傳統行動網路廣播（PWS）更迅速。

2. 更直觀的資訊： 昨晚收到提示的用戶指出，螢幕上不只顯示「地震」，還直接標註了預估規模、震央距離，以及根據使用者當前位置計算出的建議避難行動（如：立即找掩護）。

步驟2、點選通知裡面的「增強安全警示」功能。（圖／翻攝YT@塔科女子）

iOS 26.2 獨家：雙級地震警示機制

這項功能目前僅在美國與台灣搶先實施，並要求硬體必須升級至 iOS 26.2 以上版本。其核心設計包含「雙級制」通知，讓民眾能區分災難的迫切程度：

* 預警警示（Pre-event Alert）： 當附近偵測到地震但尚未確定是否會影響到使用者時發出，語音較柔和，提醒民眾留意。

* 行動警示（Actionable Alert）： 當系統判定使用者位於「強烈震動區」，會發出被標示為「重要」的最高分貝提示音，強迫使用者立即執行避難三步驟。

步驟3、將預設關閉的「改進提示傳送功能」打開，即可接受安全提示，並匿名廣播給附近的蘋果裝置。（圖／翻攝YT@塔科女子）

設定教學：如何開啟 iPhone 的「救命開關」？

不少民眾反映昨晚手機「靜悄悄」，可能是因為尚未開啟相關設定。若想啟用此功能，請依以下步驟操作：

1. 確認系統已更新至 iOS 26.2 或以上版本。

2. 進入「設定」 > 「通知」。

3. 滑動至選單最底部，點擊進入「增強安全提示」。

4. 開啟「地震警示」。

5. 開啟「改進提示傳送功能」：這能協助系統分享更精確的位置以優化傳送速度，Apple 強調這些位置資料僅供即時判斷，不會被雲端儲存。

更多三立新聞網報導

環狀線驚魂！深夜強震受困高架軌道1小時 乘客「走貓道」撤離：腿軟了

強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命

強震速報！桃機天花板震落、南澳短暫停電 消防署：交通設施無大礙

7.0強震「國家級警報」先晃才響？氣象署解密 「5 秒時差」關鍵

